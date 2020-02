Si bien Guaidó anticipó que volverá “pronto” a Venezuela, no especificó cuando lo hará. No obstante, Estados Unidos advirtió al régimen chavista de las consecuencias si el líder de la oposición no puede volver a salvo a Caracas. “Esperamos que el régimen haga el cálculo, particularmente después de este viaje, que el apoyo a Guaidó sea fuerte y que la reacción en contra de cualquier movimiento en su contra lo convierta en un error para el régimen”, señaló Elliott Abrams, representante del gobierno de Trump para Venezuela.