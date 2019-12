“Todos echaron a correr por todos lados porque aquí tu te encuentras a un policía de frente y seguro que te van a sembrar, te van a secuestrar o te van a hacer daño. Si tu no estás haciendo nada, es sencillamente porque te persiguen. Con la experiencia que tenemos en Venezuela, ellos se echaron a correr y lo detuvieron junto con (Víctor) Ugas y se los llevaron preso. Hasta ahora no sabemos dónde. Estamos investigando si es en el Sebin o en el FAES. Aparentemente se lo llevó una unidad del FAES pero no tenemos certeza de que eso haya sido así”, siguió Malavé.