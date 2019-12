Además, De Grazia anticipó que la investigación ordenada por el fiscal general, Tarek Saab, concluirá negando el cargamento. “Creo que no se lo van a dejar a otros que no sean militares, porque no van a mandar a cualquiera, ni aun siendo rescatista, y si es así, es seguramente con una pistola en la cabeza o le darán su parte y ya, y liquidan el negocio”. “Eso es lo que suelen hacer ellos”, acotó. Nicolás Maduro no se ha pronunciado personalmente sobre el hecho.