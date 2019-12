Humberto Vivanco y Mariano Díaz Ramírez, por su parte, son dos empresarios de Lara vinculados con negocios del fútbol, entre otras actividades. Presuntamente habían viajado a Guasipati como parte de futuras inversiones que se acercaban a la minería y la extracción de oro. Vivanco era conocido como “La Amenaza de Orchila”, apodo ganado de boca del mismísimo Hugo Chávez. Ex miembro de la Fuerza Armada Nacional (FANB), el ex militar formó parte de la tropa que rescató al fallecido ex presidente de La Orchila en el intento de golpe de estado de 2002.