Poco después de la detención, el dirigente opositor Leopoldo López se refirió al episodio, también a través de sus redes sociales: “¡Maduro eres un cobarde! Como no tienes el apoyo del pueblo y no tienes los votos en la AN, mandas a tus esbirros a meter preso a los diputados que no pudiste comprar como nuestro hermano Gilber Caro. Tus acciones desesperadas no van a quebrar nuestra voluntad ni la del pueblo”.