En zonas enteras de Venezuela escasea la gasolina. Las colas para surtir son kilométricas. El venezolano promedio que vive en los estados fronterizos debe permanecer en las filas hasta tres días para comprar veinte litros. “Yo tenía un trabajo”, dice un hombre que lleva dos días empujando su carro. “Mi jefe me puso a decidir entre echar gasolina o trabajar”. Asegura que si hubiese preferido lo segundo, igual no tendría cómo llegar a la oficina porque no hay transporte público. Es martes 29 de octubre, un rayo de sol cruza por la mitad a la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país. Son las doce y treinta y cinco minutos. El señor Jorge Aldana se seca el sudor con la manga de la camisa y murmura: “Esto solo lo hacemos los pendejos, los de arriba no hacen cola”. El celular marca 38 grados.