La respuesta es que no hay respuesta. Antes de agosto de 2018, un litro de gasolina de 91 octanos costaba 1 Bolívar y la de 95 octanos costaba 5 bolívares, pero después de la “reconversión monetaria” que le quitó 5 ceros a la moneda, nadie sabe cuánto cuesta echarle gasolina a un carro. No existe moneda o billete capaz de pagar el ínfimo valor que representa. El billete de menor denominación en el país es de 100 Bolívares y una gandola con 47 mil litros cuesta 1,78 bolívares. ¿Cuánto podrían costar 40 u 80 litros? Sí, es insólito. Pero es real. En este ejercicio de matemática simple la verdad es que ni me molesto por decirles cuánto costaba esa gasolina en dólares. La respuesta más sincera es: 0,000001, o sea, nada.