En el caso de lo expresado por Cabello la noche del miércoles pasado, el oficial entrevistado explica que “en primer lugar el Pechora de casualidad alcanza los 27 kilómetros, si es que el avión no lo elimina primero. En segundo lugar, no es un arma balística, es decir no es artillería de campaña, de manera que no es para objetivos terrestres. Está quedando en ridículo, logrando que hasta los rusos se mueran de la risa con lo que dice”.