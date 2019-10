Diosdado Cabello, según afirman algunos de sus allegados, le juró al moribundo presidente Chávez lealtad, mantener la unidad y apoyar al delfín seleccionado Nicolás Maduro. Se decía que cumpliría su promesa hasta el fin de su primer mandato presidencial en 2018 y que para ese momento ya se sentiría libre de la palabra empeñada. También afirman que la ambición de Cabello, más que por el dinero, es por el Poder. Aunque algunos dicen que le falta valentía para enfrentar realmente a Nicolás Maduro, juega duro siempre que no corra él ningún riesgo personal. Consciente de su escaza popularidad, del odio de la “primera dama”, de que no está bien visto en La Habana; de que, en el ámbito militar sus antiguos compañeros ya han pasado a retiro o se han salido de su área de influencia, Diosdado Cabello no ha tenido otra opción que aceptar resignado la disminución de su peso político, lo que no quita que, cómo animal al acecho, juegue duro, sepa golpear y se defienda con las garras.