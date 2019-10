En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coexisten cuatro tipos de oficiales. Una minoría que no alcanza al uno por ciento, que se beneficia de forma desmesurada y casi grotesca, de las actividades criminales, de corrupción o que consiguen a través del abuso de sus privilegios. Otra minoría, de un 10% de oficiales que, si bien no participan del festín criminal, actúan en beneficio propio, son cómplices por omisión, por dejar hacer o mirar hacia otra parte “cumpliendo órdenes”; un 60% lo constituyen oficiales institucionales, que tratan de “pasar agachados”, de cumplir sus tareas sin llamar la atención, de centrarse en la realización profesional, de focalizarse en lo técnico y tratando de no caer en abusos, excesos o ilegalidades esperando que los tiempos cambien, muchos de ellos en la fuerza aérea o la armada; y cerca del 30% restante son oficiales no conscientes, que no se involucran ni les importa lo que ocurra en el país o dentro de su componente y les basta con los beneficios legales que gozan por ser militares. Pero todos, incluyendo a sus familiares directos, están monitoreados, supervisados y examinados con lupa por la temible Dirección General de Contrainteligencia Militar y los especialistas cubanos, pendiente de la más mínima sospecha para arruinarles la vida.