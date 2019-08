"Ahorita este señor, que creo que difícilmente no puede haber nadie más sinvergüenza… El señor Fernández, candidato en Argentina, no se enteró ni del informe de Bachelet. No lo vio, no lo leyó", declaró Capriles, en alusión al reporte que presentó en julio la alta comisionada de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y la reciente declaración de Alberto Fernández de que "en Venezuela no hay una dictadura pero sí un gobierno autoritario".