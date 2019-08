Los especialistas en resolución de conflictos dicen que hay dos maneras de buscar una solución pacífica: la primera, se inicia desde arriba, desde los que manejan los hilos del poder y ahí saldrá un pacto entre pocos, que después puede o no legitimarse. La segunda es invertida, se inicia desde las bases de la pirámide, se propicia desde el diálogo genuino de las mayorías -desde sus problemas- luego, cuando existe acuerdo social, se presiona a los gobernantes para que cambien el rumbo. En Venezuela, desde 2014, parece haber un consenso sobre el destino del país, la sociedad civil está cohesionada y presiona hasta más no poder, ¿cuántos muertos más?

Las fórmulas clásicas en Venezuela no aplican -o al menos eso parece-.