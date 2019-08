– A mí ya me hicieron todo lo que podían hacerme. La última vez que fui fue en 2016 cuando fui a presentar mi show. Me recibieron anulándome el pasaporte y me amenazaron con que si hablaba y me quejaba no me lo devolvían para salir. La felicidad de reencontrarme con mi público fue opacada por la tristeza. Lloré desde que despegó el avión hasta llegar a mi casa, entendiendo que mientras ellos ocupen el poder no podré volver a mi tierra.