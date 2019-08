Pero el mandatario quizás deba evaluar sus pasiones. Su esposa Cilia Flores -histórica dirigente de intachable pedigrí chavista- le recomienda lo contrario a los susurradores castristas. Le ruega que acepte la vía de una salida negociada y unas largas vacaciones all inclusive en República Dominicana. En la isla tiene dónde residir. El pack turístico incluiría no ser molestado por la justicia. Ni el matrimonio ni su descendencia. El dictador cavila sobre el asunto cuando no concilia el descanso.