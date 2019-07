"Estoy leyendo que el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro publica una nota donde establece que el juzgado 17 del juicio, que me condenó hace unos meses atrás, me está levantando las medidas cautelares que me han sido impuestas durante tantos y tantos años", expresó la jueza María Lourdes Afiuni en un audio que le envió este viernes por la mañana al portal venezolano La Patilla.