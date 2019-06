"Ser preso es como estar enfermo. Para cualquier cosa que necesitas dependes de alguien. Para comer, para vestirte, para medicina, para lo que sea necesitas alguien… una vez estaba pagando y la persona me estaba hablando de cuánto era, de cuánto me tenía que dar de vuelto y yo no comprendía, no porque no comprendía el inglés, sino porque estaba focalizado en ver todo lo que estaba sucediendo".