Confesó que Chávez le insistió en que considerara la decisión porque estaba enfermo. "'No cuente conmigo', le dije. 'Estos carajos me van a venir matando', me dijo. Esa fue la última vez que hablamos. Intentó irse para el hospital de Brasil donde curaron a Lula y Dilma, pero allá llegaron los cubanos a querer adueñarse del hospital. Que querían no sé cuantas alas, no salas, alas del hospital desocupadas porque iban a instalar cosas de espionaje y seguridad para Chávez". Y ese hospital, que es una empresa privada, no les aceptó las condiciones y por eso terminó en Cuba.