"Desde el 2017, cuando se consumó el atentado contra la Asamblea Nacional al desconocer su carácter popular y soberano, sustituyéndola por un órgano paralelo e ilegítimo llamado Asamblea Nacional Constituyente, con suprapoderes y actuaciones completamente alejadas del mareo constitucional y de la justicia, he sido categórico, a la luz pública, en mi decisión de seguir defendiendo los intereses de un pueblo al que he servido desde hace más de 35 años. Esto me ha valido una feroz persecución política que me ha llevado a tomar decisiones drásticas para evitar los riesgos que se imponen en un país donde la violación de los derechos humanos está a la orden del día", indicó el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez en la misiva.