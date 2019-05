View this post on Instagram

Familiares de los privados de libertad en Acarigua, se encuentran a las afueras de la morgue del Hospital "Casal Ramos" de esa ciudad, en el estado Portuguesa, exigiendo la entrega de los cuerpos de quienes murieron en el motín registrado este viernes 24 mayo. vía vpitv