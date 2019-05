Por supuesto que lo de Maduro no tiene nada que ver con la envidia ni siquiera con la molestia y mucho menos con los celos que cualquier comandante en Jefe de la Fuerza Armada pudiera sentir ante el gesto de respaldo que el más alto grupo de oficiales le brinda a su ministro. Hace mucho tiempo que él sabe que los militares no lo aceptan, que nunca lo hicieron, porque siempre ha estado en los cuarteles venezolanos la sombra de Hugo Chávez recordándole que él no es militar, que no conoce a la institución, que no es capaz de entenderlos e interpretarlos. Pero nunca le importó, quizá allá en su ser más recóndito se repite que los entonces presidentes Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Herrera Campins, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi y Rafael Caldera, tampoco eran militares y gobernaron a Venezuela sin problema alguno.