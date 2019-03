Después de la pérdida del mercado estadounidense, Rosneft Oil Co PJSC ha estado tomando más petróleo venezolano y suministrando combustibles al régimen de Nicolás Maduro. La refinería india Reliance Industries Ltd, que en febrero se convirtió en el principal comprador de crudo venezolano, ha limitado sus compras en medio de la presión de EEUU, y dichas importaciones están muy por debajo de los niveles contratados. Se espera que PetroChina Co Ltd compre más cargamentos en marzo que el mes pasado.