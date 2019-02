Y siguió: "Acá se trata de encontrar una salida negociada. Negociación no es igual a diálogo porque se han querido confundir esas palabras. Yo, cuando dialogo con alguien, me siento con el tiempo del mundo y voy tejiendo acuerdos. Esta es una situación extrema, donde yo tengo que buscar -en el cortísimo plazo- una salida negociada. Y, cuando negocio, te doy para que me des. No es: 'Te impongo esto'. Ni de un lado, ni del otro, ni del otro… Porque son varios los actores".