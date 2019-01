Según explica, lo que anunció ayer EEUU es un "sitio". "No vivimos una confrontación armada, sino que se reemplazó el ataque frontal con un asedio. El gobierno de Maduro está sitiado, como las ciudades del Medioevo, no pude salir de donde está. No tiene acceso a nuevas fuentes de ingreso y el cuerpo militar marcha sobre su estómago, como decía Napoleón", explicó el ex director de PDVSA. Y agregó: "En el corto plazo el cuerpo militar también se va a quedar sin ingresos". Para Coronel, las sanciones "introducen fracturas en la lealtad que los militares le dan a Maduro, y esa lealtad es la única resistencia" del chavismo.