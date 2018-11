(Periodista) -Yo sólo veo retrocesos.

(Errejón) -No, no, no, en Venezuela la gente hace tres comidas al día.

(Periodista) -En Venezuela la población ha bajado alrededor de 10 kilos en promedio en los últimos años.

(Errejón) -Yo ese dato no lo tengo.

(Periodista) -Yo sí.

(Errejón) -No los he visto publicados en ningún sitio.