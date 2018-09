A principio de año el psicólogo venezolano Alberto Barradas llegó a Santiago de Chile para brindar una de sus habituales conferencias, que en los últimos años lo han llevado a diferentes ciudades del continente. Lo que no sabía, y mucho menos había previsto, era que no volvería a Caracas. "Cuando vine a Chile fue para dar una conferencia, no vine con la idea de emigrar", le comentó a Infobae.