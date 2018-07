"Al no existir agua potable es fácil para cualquier virus expandirse, esa cifra de 50 personas puede hasta duplicarse. No tenemos una cifra exacta ya que no existe ni información oficial y varias de estas personas han sido atendidas en centros de salud privados. En la visita realizada pude constatar que solo en una cuadra había siete personas con la enfermedad ya confirmada", explicó Chacón.