—Después del primer año y medio fueron intermitentes las entregas—recuerda—. Un mes recibía, otro mes no, otro incompleto, hasta que se agudizó. Ahorita tengo más de un año que no la recibo. Hemos estado viviendo de los amigos que ya están en la misma situación y no podemos molestarlos. Ya casi ni podemos ayudarnos entre nosotros.

—¿En qué momento decidió recurrir a las medicinas de uso veterinario?

—Eso fue cuando ya no conseguía nada más. Había escuchado, mas no supe de nadie que lo hubiera tomado. Justamente pasé por un centro veterinario en El Paraíso y se me ocurrió preguntar. Consulté con un médico nefrólogo y me dijo 'no tenemos otra opción, dale. Si tú ves que tienes algún síntoma extraño te comunicas con tu doctor o conmigo y lo vemos'. Después de eso fui a otro centro veterinario en tres oportunidades y compré esa medicina. Luego por medio de una donación he ido regularizando el consumo un poco.

—¿Pensó en ese momento que podía ser un error?

—Realmente sí, pero después de que hablé con el doctor, y con varios compañeros que también la han tomado la busqué en tres ocasiones.

—¿Durante cuánto tiempo tomó ese medicamento de consumo animal?

—Cuatro meses más o menos. Ahora tengo dos meses que no voy a la farmacia de alto costo porque no hay ninguna de las medicinas. Es una montaña rusa.

—¿Cree que es justo que tenga que tomar medicamentos destinados al uso veterinario para poder garantizar la permanencia de su trasplante?

—No es justo y no solamente para mí sino para muchos compañeros que están en la misma situación. Y si llegara el caso de tener que volver a tomarlas estoy seguro de que lo haría. No deberíamos estar pasando por eso teniendo los recursos para que todos estemos bien.