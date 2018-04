El presidente venezolano aprovechó para arremeter contra varios de sus homólogos, a quienes según él Trump desdeña. "Los deprecia, él no se quiere sentar con (Enrique) Peña Nieto (México) porque es poca cosa para él, no se quiere sentar con Mauricio Macri (Argentina) porque le huele mal, no se quiere sentar con Juan Manuel Santos (Colombia) porque le huele a berrinche", exclamó.