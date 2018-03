8) Tomando en cuenta que "son las necesidades de las personas las regidoras de la acción humanitaria y no los Estados con sus intereses políticos y económicos", solicitamos de ustedes el respaldo para impulsar ante los entes correspondientes la activación del principio de Intervención Humanitaria que encaja en el caso venezolano, observando que se cumple con lo establecido en el Capítulo VII de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU), institución llamada a autorizar acciones de protección humanitaria "cuando un régimen viola la paz y la seguridad de la comunidad internacional". Dichas acciones específicas son de urgente aplicación para evitar males mayores a un pueblo escarnecido por una virulenta dictadura, que no cesará en infringir más torturas a los ciudadanos venezolanos con sus métodos oprobiosos, tal como lo ha confesado una de sus encumbradas "comisarias políticas", Delcy Rodríguez, al admitir públicamente que: "la revolución no entregará jamás el poder". De allí el empeño de Maduro en consumar un nuevo fraude electoral el próximo 20 de mayo.