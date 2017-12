La empresa y los miles y miles de trabajadores, hombres y mujeres honestos, patriotas, la empresa creada por Chávez, la nueva PDVSA, la de Chávez, la que mantuvo siempre a esta Revolución a flote, la que sostuvo la batalla contra la pobreza y la exclusión, la que rescató la soberanía y el petróleo, la que Chávez felicitaba y defendía, la que cumplía con eficiencia todas las tareas, de todo tipo, de nuestra Revolución, ahora, resulta que tú dices que es corrupta, ahora es enemiga, ahora resulta que es la responsable de todo lo que está pasando, de todo este desastre, en un escándalo tras otro. Me pregunto, ¿cuándo vas a sumir tu responsabilidad? ¿Cuándo vas a decir, "me equivoqué", "me retiro", o al menos un "voy a rectificar" ?, ¿es que este Pueblo no merece un poco de honestidad? No, parece que tu círculo íntimo y tú están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el poder.