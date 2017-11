"Permitimos que nos echaran del hemiciclo a los diputados de Amazonas, el narcoestado declaró la AN en desacato, endeudó a Venezuela como le dio la gana y dejamos que Maduro gobernara por decreto". Criticó el chocante secretismo de esos dirigentes de la MUD y por supuesto la pésima y dudosa escogencia de los "Negociadores". Recalcó que "Venezuela no se rinde porque los venezolanos no somos perdedores, pero no debemos continuar buscando salvadores ni al hombre a caballo, somos nosotros los que debemos buscar el éxito".