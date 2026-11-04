Cuándo debe responder la ARL por un accidente antes de ingresar al trabajo, según decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema estableció que la espera para ingresar al trabajo puede estar vinculada con la prestación del servicio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

La Corte Suprema de Justicia determinó que un accidente ocurrido mientras el trabajador espera para ingresar al lugar de trabajo puede tener origen laboral, incluso si sucede antes del horario regular y fuera de la edificación. El criterio, fijado en la sentencia SL852-2026, obliga a analizar si la presencia de la persona en ese sitio estaba vinculada con la prestación del servicio y no únicamente la hora o el punto exacto donde ocurrió el hecho.

La decisión protegió a la viuda y las dos hijas de un trabajador que murió tras el desprendimiento de una cornisa en las inmediaciones de una obra en Barranquilla. El empleado había llegado temprano y esperaba la autorización para entrar. La Corte concluyó que esa espera tenía relación directa con su trabajo, por lo que correspondía reconocer la pensión de sobrevivientes a cargo de la administradora de riesgos laborales.

PUBLICIDAD

La espera de ingreso puede estar ligada a la relación laboral

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revisó un fallo que había negado la cobertura. Aunque en primera instancia se había ordenado a la ARL pagar la pensión de sobrevivientes, un Tribunal Superior revocó la decisión. Consideró que el accidente era común porque ocurrió fuera de la obra, antes de la jornada y por una causa que no se atribuyó al empleador.

La Corte anuló esa conclusión. Señaló que el concepto de accidente laboral no se reduce a las tareas que el trabajador ejecuta dentro de su puesto o durante el horario establecido. También puede incluir acciones previas que resultan necesarias para cumplir con la jornada, como llegar al acceso del centro de trabajo y esperar la entrada.

PUBLICIDAD

Un accidente ocurrido antes del inicio formal de la jornada puede tener origen laboral, según las circunstancias del caso - crédito Corte Suprema de Justicia

Según la Sala, estas conductas forman parte de la relación subordinada cuando están conectadas con el servicio. El tribunal recordó que la interpretación debe ser amplia y flexible, pues la protección no depende de que el trabajador ya haya comenzado la labor concreta para la que fue contratado.

Estar cerca de la empresa no garantiza la cobertura

La sentencia no establece que todo accidente ocurrido en la puerta o en los alrededores de una compañía deba ser asumido por la ARL. La relación entre el hecho y el trabajo debe probarse en cada caso. La ubicación y el momento son elementos relevantes, pero no resuelven por sí mismos la calificación del origen.

PUBLICIDAD

El artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 define el accidente de trabajo como un hecho repentino que ocurre por causa o con ocasión del trabajo y que produce una lesión, invalidez o muerte. La expresión “por causa” alude a una conexión directa con la actividad laboral. “Con ocasión” permite examinar relaciones indirectas, como una espera necesaria para ingresar a cumplir el turno.

Por eso, no es equivalente esperar en la entrada para comenzar la jornada que realizar una diligencia personal en un negocio cercano. Tampoco el desplazamiento ordinario desde la vivienda queda cubierto de manera automática. En esos casos se deben revisar las condiciones concretas, las instrucciones recibidas y el motivo por el cual el trabajador estaba en ese lugar.

PUBLICIDAD

El empleador debe informar el accidente a la ARL y a la EPS dentro de los dos días hábiles siguientes - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Estos son los datos que ayudan a establecer el origen laboral

De acuerdo con un detalle de Alegra-Siempre al Día, ante un accidente de estas características, trabajadores, empleadores y familiares deben conservar información que permita reconstruir lo ocurrido. Los documentos y registros pueden definir si la contingencia guarda relación con el servicio.

Hora, fecha y lugar exacto del accidente, además del mecanismo que causó la lesión o el fallecimiento.

Turno asignado, mensajes del supervisor, orden de presentación y registros de acceso.

Datos de testigos, videos de seguridad, fotografías y anotaciones de vigilancia.

Contrato laboral, cargo, funciones, afiliación a la ARL y centro de trabajo.

Soportes médicos de la atención inicial, incapacidades y comunicaciones de las entidades involucradas.

El registro debe describir hechos verificables. Alterar el relato u omitir circunstancias relevantes puede dificultar la investigación y la posterior definición del origen.

El empleador debe informar el accidente aunque exista discusión

La controversia sobre la naturaleza del accidente no autoriza a aplazar la atención ni los trámites. El empleador debe informar el hecho a la ARL y a la entidad promotora de salud dentro de los dos días hábiles siguientes, conforme al Decreto Ley 1295 de 1994. Si el accidente es grave o mortal, debe comunicarlo también a la autoridad territorial del Ministerio del Trabajo dentro del mismo plazo.

PUBLICIDAD

La investigación del accidente debe reconstruir qué ocurrió y por qué el trabajador se encontraba en el lugar - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Además, la Resolución 1401 de 2007 exige investigar los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia. En los casos graves o mortales, la investigación debe remitirse a la ARL de acuerdo con los términos aplicables.

La Corte advirtió que los requisitos administrativos no pueden convertirse en una barrera para el acceso a las prestaciones. Informar el accidente no implica aceptar una culpa del empleador ni define de forma definitiva que el evento sea laboral. El trámite sirve para activar la atención, preservar la información y permitir que las entidades competentes estudien el caso.

PUBLICIDAD

Cuando se reconoce una incapacidad temporal de origen laboral, la Ley 776 de 2002 contempla un subsidio equivalente al 100% del salario base de cotización desde el día siguiente al accidente, bajo las condiciones previstas en la norma. Las pensiones de invalidez, sobrevivientes y las indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral tienen requisitos distintos.