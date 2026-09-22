Seguidores de las utopías tecnológicas quieren construir en Uruguay la ciudad del futuro

Guardar

Los utópicos tecnológicos estadounidenses habían pasado años recorriendo el mundo en busca de un lugar donde construir su ciudad del futuro. Los fundadores de Praxis --una empresa y comunidad en línea respaldada por cientos de millones de dólares en financiamiento de una compañía de criptomonedas-- inspeccionaron la región del Mediterráneo, pero consideraron que estaba demasiado cerca de conflictos activos. Dijeron que habían contemplado comprar Groenlandia, pero enfrentaron el rechazo del público.

Ahora, afirman haber encontrado finalmente un hogar para su proyecto de revitalizar la cultura occidental, a lo largo de las riberas de Uruguay.

PUBLICIDAD

"La gira mundial ha concluido: hemos elegido Uruguay", dijo Dryden Brown, el director ejecutivo de Praxis, en una entrevista. "Es lo más increíble del mundo".

Brown, de 30 años, un exsurfista profesional que dejó su último empleo a los 23, ha prometido construir una nueva civilización. Ha atraído un escepticismo constante y ha provocado controversia por promover una visión de la sociedad hipermasculina y centrada en Occidente, que ahora espera hacer realidad como un centro dentro de otra ciudad emergente que una empresa argentina está construyendo cerca de Colonia del Sacramento, en el sur de Urug

El proyecto, llamado +Colonia, está liderado por Eduardo Bastitta, un emprendedor a quien el presidente de Argentina, Javier Milei, nombró asesor.

Hasta ahora, Praxis solo ha firmado un acuerdo en gran medida no vinculante con la empresa de Bastitta, y quedan muchas preguntas sobre si su promesa de construir una ciudad desde cero alguna vez se traducirá en ladrillo y cemento.

PUBLICIDAD

Aun así, el acuerdo insinúa el creciente atractivo de la parte más meridional del continente americano como refugio tecnológico, tras la reciente partida del multimillonario Peter Thiel hacia la región. Además, permite vislumbrar cómo podría ser uno de los enclaves tecnológicos utópicos más extravagantes de Silicon Valley.

Brown planea mudarse a Uruguay tan pronto como en diciembre, lo cual "va a ser increíble", dijo, mientras que se espera que más miembros de su comunidad se muden el próximo año a los primeros edificios en +Colonia. Ese ya sería un paso sustancial para una comunidad que en gran medida ha existido solo en línea, salvo por algunas fiestas en Nueva York donde los miembros usaban placas de identificación que decían "nos vemos en la ciudad eterna".

PUBLICIDAD

Praxis, según su acuerdo en Uruguay, comenzaría a adquirir tierras para fines del próximo año dentro de la propiedad de +Colonia: una extensión árida con dunas onduladas a un viaje de aproximadamente una hora en ferri desde Buenos Aires.

"Tener un lugar de verdad es, muy, muy genial", dijo Brown.

Los futuros residentes de la nueva ciudad, a quienes Brown describió como "el tipo de pensadores más talentosos y agudos del mundo", lanzarían nuevos sistemas culturales, económicos y de gobernanza para un mundo posterior a la inteligencia artificial.

Los detalles son escasos, pero la ambición es enorme. Brown dice que la ciudad será un laboratorio para crear una nueva cultura que se nutra de las estéticas clásicas griegas, romanas y renacentistas, y de las virtudes de la verdad, la belleza y el heroísmo tal como las encarna el dios griego Apolo, la deidad preferida de Praxis.

PUBLICIDAD

El plan de Brown es parte de una iniciativa más amplia entre los emprendedores de Silicon Valley para construir paraísos tecnológicos administrados como corporaciones con fines de lucro. El movimiento está inspirado en el concepto de un "estado red", popularizado por primera vez por Balaji Srinivasan, el exdirector de tecnología de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase.

En la visión de Srinivasan, las comunidades en línea unidas por valores compartidos eventualmente financian colectivamente un territorio físico, forman mininaciones con sus propias leyes y aseguran el reconocimiento diplomático de los estados existentes.

Los críticos describen los intentos de construir un Estado de este tipo como esfuerzos elitistas de los magnates tecnológicos para separarse de la sociedad o como quimeras inviables. Pero los partidarios --incluidos capitalistas de riesgo de alto perfil como Marc Andreessen y Thiel-- dicen que podrían ser laboratorios esenciales para la gobernanza que ayudarían a sortear la burocracia para acelerar la innovación tecnológica.

PUBLICIDAD

Quizás el intento más destacado de construir una ciudad emergente sea Próspera en Honduras, una ciudad-estado semiautónoma de gestión privada creada bajo leyes favorables para ciudades autónomas. Se vio envuelta en un arbitraje internacional de miles de millones de dólares después de que el gobierno hondureño derogara el marco legal que le permitía existir.

Brown ha dicho que la gobernanza independiente no es un requisito inmediato para Praxis, ya que se ha comprometido a operar dentro del sistema legal existente de Uruguay. Él planea reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, esta semana cuando el mandatario esté en Nueva York para la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

Ese sería un giro respecto al entorno en el que comenzó su iniciativa. Según Brown, durante la pandemia de covid comenzó a leer "cosas de derecha algo raras en internet", y más tarde empezó a llevar a "personas raras de derecha de internet a fiestas" en Nueva York. Ese círculo social evolucionó hasta convertirse en una comunidad digital que ahora afirma tener más de 2500 personas comprometidas a mudarse a la nueva ciudad, según el sitio web de Praxis.

Praxis comenzó a recaudar dinero en 2021. Para 2023, tenía casi 20 millones de dólares de compañías que incluían a la firma de capital de riesgo de Sam Altman, Apollo Projects, y Alameda Research, fundada por Sam Bankman-Fried, el criptoemprendedor caído en desgracia, según Crunchbase, un sitio web de seguimiento de inversiones de riesgo.

PUBLICIDAD

En 2024, Praxis anunció que Gem Digital, una empresa de criptomonedas, había proporcionado una línea de crédito de 500 millones de dólares.

Brown contó que, después de anunciar que Praxis se construiría en algún lugar del Mediterráneo, barajó la opción de Groenlandia. Pero, según explicó a TechCrunch, los groenlandeses "tienen una especie de orgullo que hace que la idea de ser comprados les resulte casi humillante".

Uruguay --un país pequeño y políticamente estable que ofrece vías fáciles hacia la residencia y la ciudadanía, y exenciones fiscales para los recién llegados-- ya satisfacía casi todas las condiciones legales que los miembros de Praxis esperaban incorporar a su nueva ciudad.

PUBLICIDAD

También tiene una "vibra de Suiza en Sudamérica", dijo Brown, con "olas geniales" y suficiente belleza natural para atraer a profesionales creativos y ejecutivos tecnológicos desempleados porque "la IA se va a quedar con todos los trabajos".

Leonardo Costa, un abogado uruguayo y profesor de derecho tributario, dijo que en los últimos años, un número creciente de europeos y norteamericanos ha comprado propiedades en Uruguay, atraídos en parte por su distancia de la inestabilidad en otras partes del mundo.

El atractivo se extiende a los países vecinos de Uruguay: Martín Varsavsky, un emprendedor tecnológico hispano-argentino, ha construido un rancho en la ciudad argentina de Mendoza, el cual ha dicho que sería un lugar de resguardo en caso de otra guerra mundial.

La forma en que Praxis describe a su futura ciudad-estado parece estar en constante evolución. Sus fundadores la han definido anteriormente como un "criptoestado", una "sociedad de comerciantes corpulentos, guerreros musculosos y sacerdotes muy delgados", y una entidad que necesitaría un "entorno legal y regulatorio especial".

Ahora Brown parece haber suavizado su discurso, llamándolo un lugar con "un yoga increíble" y "DJ geniales" donde "tu amigo, que es pintor, va a ir y hacer una exposición".

Debido a su énfasis en la estética occidental y las referencias nietzscheanas a las jerarquías sociales y las virtudes marciales, los críticos han calificado al movimiento de Brown como una subcultura de internet de la derecha alternativa. Pero aunque Brown dice que "definitivamente no es demócrata" y "definitivamente no es un tipo progre", se resiste a ser categorizado como de derecha, y considera que el marco político de derecha a izquierda es "muy boomer".

Los detractores más agudos de Brown son quizás los escépticos.

Las iniciativas utópicas tecnológicas "tienen grandes aspiraciones: hay mucho dinero detrás de ellas; hay egos enormes; han extrapolado de su mundo cripto que ahora pueden crear algún tipo de país nuevo", dijo Raymond Craib, un profesor de historia en Cornell que escribió un libro sobre intentos de construir enclaves impulsados por el mercado. "Hasta ahora no les ha ido particularmente bien".

Al hablar sobre Praxis, dijo: "Nunca puedo saber si es un esfuerzo por trolear a los críticos o si es real".

Bastitta, el emprendedor de +Colonia que construyó una exitosa empresa de logística, desestimó a los detractores. Dijo que su propio proyecto había enfrentado objeciones iniciales de los escépticos, pero ahora, con 290 millones de dólares comprometidos para el desarrollo, varios edificios en construcción y cientos de apartamentos vendidos, todos se han callado.

El año pasado, el presidente de Uruguay, durante una visita, llamó a +Colonia un "proyecto muy novedoso". Se está erigiendo a lo largo de un tramo de casi ocho kilómetros de la costa del Río de la Plata, un terreno con colinas suaves adquirido por el padre de Bastitta.

Bastitta planea construir una "ecociudad inteligente" de diseño elegante para trabajadores tecnológicos. Debido a que se encuentra a poca distancia de Montevideo y Buenos Aires, Bastitta, un libertario, ve el lugar como un polo transfronterizo estratégico que ofrece a los residentes la flexibilidad de elegir entre los marcos legales y fiscales de Uruguay y Argentina.

Praxis, dijo, ocuparía una parte significativa del desarrollo.

Bastitta dijo que le gusta la visión de Praxis y que su relato es poderoso.

Michael J. de la Merced colaboró con este reportaje.

Emma Bubola es reportera del Times y cubre Argentina. Está radicada en Buenos Aires.

Michael J. de la Merced colaboró con este reportaje.