Un juez en Argentina ordena devolver una pintura saqueada por los nazis

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La pintura del siglo XVIII "Retrato de una dama" fue robada por un alto mando nazi en la década de 1940. El año pasado, apareció en un anuncio inmobiliario en Argentina.

Un juez argentino ha dictaminado que una pintura saqueada por los nazis a un coleccionista de arte judío neerlandés durante la Segunda Guerra Mundial debe ser devuelta a su familia, según los abogados que representan a los descendientes del propietario.

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La obra del siglo XVIII, Retrato de una dama, había estado desaparecida durante aproximadamente ocho décadas cuando reapareció en agosto de 2025, después de que periodistas del periódico neerlandés AD la vieran en un anuncio inmobiliario en línea de una propiedad en Mar del Plata, Argentina. El anuncio la mostraba colgada sobre un sofá verde en la casa de la hija de un alto mando nazi.

Después de la revelación el año pasado, los fiscales locales entraron a la casa propiedad de la mujer, Patricia Kadgien, y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, solo para descubrir que la pintura había sido retirada. El padre de Kadgien, Friedrich Kadgien, es el nazi que robó la pintura y que ha fallecido desde entonces.

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Los fiscales luego acusaron a la pareja de encubrimiento agravado por ocultar la pieza saqueada durante la Segunda Guerra Mundial.

El viernes, un juez en Mar del Plata dictaminó que la pintura debía ser devuelta a su legítimo dueño, al tiempo que suspendió la causa penal y puso a Kadgien y a Cortegoso en un periodo de prueba de dos años, dijo Herbie Robinson, un abogado en Argentina que representa a la única heredera del propietario.

La pintura pertenecía originalmente al marchante de arte judío neerlandés Jacques Goudstikker. En 1940, los nazis obligaron a Goudstikker a vender su galería, y la pintura terminó en manos de Friedrich Kadgien, quien era asesor financiero de Adolf Hitler.

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El juez, Santiago Inchausti, también ordenó a la pareja que donara una suma de dinero a una institución pública en Mar del Plata, dijo Robinson en una entrevista telefónica el lunes.

Al principio se pensaba que la pintura era obra del pintor italiano Giuseppe Ghislandi. Desde entonces, los expertos han dicho que es más probable que haya sido pintada por Giacomo Ceruti, otro pintor italiano del siglo XVIII, dijo Robinson.

La pintura era una de las muchas obras de arte en la colección de Goudstikker. Goudstikker tenía un pequeño cuaderno negro en el que catalogaba su inventario de aproximadamente 1400 obras de arte. Lo llevó consigo cuando huyó de los Países Bajos ocupados por los nazis en 1940 con su esposa y su hijo en un barco de carga con destino a Inglaterra.

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Goudstikker murió en el barco. Pero su viuda guardó el cuaderno, que desde entonces ha servido como un importante elemento de prueba en una batalla legal para reclamar las obras de arte que le fueron arrebatadas a su familia.

La pintura será devuelta a Marei von Saher, nuera de Goudstikker y heredera oficial, en las próximas semanas o meses, dijo Robinson. La obra de arte ha estado guardada en la Corte Suprema de Buenos Aires desde el año pasado, después de que Kadgien y su esposo la entregaran a las autoridades argentinas.

"Estoy encantada con la decisión del tribunal de restituir esta importante obra de arte y restaurar una parte del legado de Jacques Goudstikker", dijo Von Saher en un comunicado enviado por correo electrónico. "Cada obra de arte devuelta le importa a mi familia y fortalece nuestra determinación de continuar nuestra búsqueda de justicia".

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Claire Moses es reportera del Times en Londres, se enfoca en la cobertura de noticias de última hora y de tendencia.