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Terremoto en Perú deja 6 muertos y desplaza a cientos

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Perú es propenso a sismos frecuentes, pero el temblor de magnitud 5,5 fue el más grande en azotar la zona de la sierra central en casi 50 años.

Seis personas murieron y al menos 20 resultaron heridas por un terremoto que azotó la región de la sierra central de Perú, dijeron las autoridades el domingo.

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El sismo se produjo en la región de Junín, cerca del distrito rural de Chongos Bajo, a las 9:24 p. m. del sábado, lo que dañó o destruyó decenas de casas y obligó a unas 300 personas a refugiarse en un estadio deportivo debido a las réplicas, según el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú.

El terremoto también dañó la iglesia y la capilla del siglo XVI de la localidad, según una emisora local, RPP.

Fue un sismo relativamente superficial, con una profundidad reportada de casi 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que reportó su magnitud en 5,5. (El Instituto Geofísico del Perú reportó una magnitud de 5,1 y una profundidad de unos 24 kilómetros).

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El sismo fue el más grande en azotar la sierra central de Perú desde 1969, cuando temblores de magnitud 5,9 y 6 se registraron la región, dijo Hernando Tavera, el jefe del Instituto Geofísico del Perú, a un canal de televisión local, América Televisión.

En lo que va del año, se han detectado 450 temblores en Perú, aproximadamente el promedio para el país propenso a los sismos, dijo Tavera.

El terremoto del sábado cortó la electricidad en localidades cercanas al epicentro, y varios pueblos permanecían sin acceso a corriente eléctrica el domingo, dijo el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Vásquez, en el programa de televisión Exitosa noticias.

Tavera dijo que las casas tradicionales de adobe y paja comunes en los Andes eran particularmente vulnerables al colapso.

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