Europa defiende su nuevo sistema fronterizo y frustra a los viajeros

Aerolíneas y operadores aeroportuarios advierten que el nuevo esquema europeo está sobrecargando los controles fronterizos y amenaza con agravar los retrasos.

Los líderes europeos se mantienen firmes en un programa de seguridad que ha generado largas colas, confusión y vuelos perdidos en los aeropuertos este verano, a pesar de la petición urgente del sector de la aviación para que se suspenda.

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El Sistema de Entradas y Salidas (EES) exige a los miembros del espacio Schengen --que agrupa a 29 países con fronteras abiertas-- que recopilen datos biométricos, como fotos faciales y huellas dactilares, de los viajeros a su llegada y que confirmen su identidad a la salida. Desde que el sistema entró plenamente en vigor en abril, los aeropuertos y las aerolíneas han reportado un caos generalizado --con filas de horas en los controles de seguridad y confusión sobre los procedimientos-- y temen que los problemas puedan agravarse al comenzar la temporada alta de viajes.

La semana pasada, estos problemas llevaron a altos cargos del sector de la aviación europeo a pedir a la Unión Europea (UE) que suspendiera la obligación del EES este verano. El sistema está "socavando la reputación de Europa, el turismo europeo y la conectividad", según la carta abierta dirigida al presidente de la Comisión Europea.

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Pero el martes, los líderes de la Comisión Europea rechazaron oficialmente la petición en una reunión con las partes interesadas del sector, alegando que las ventajas de seguridad del nuevo sistema superaban sus inconvenientes.

El sistema "aumenta la seguridad de los ciudadanos de la UE al tiempo que reduce al mínimo el impacto para los viajeros legítimos de fuera de la UE", dijo un vocero de la Comisión Europea en un comunicado tras la reunión, señalando que el sistema ya había registrado 110 millones de viajes y denegado la entrada a 45.000 visitantes.

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El EES se utiliza en el espacio Schengen, formado por 29 países, que incluye a 25 miembros de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El sistema se aplica a la mayoría de los visitantes de esos países que viajan para una estancia corta (hasta 90 días en un periodo de 180 días), independientemente de si tienen visado o no.

Desde que el sistema empezó a implantarse en toda Europa en octubre, los viajeros se han encontrado con una serie de procedimientos poco uniformes, que pueden llevar desde unos minutos hasta varias horas. Algunos aeropuertos cuentan con quioscos de autoservicio donde los viajeros pueden registrar sus datos biométricos. En otros, los agentes de control fronterizo registran manualmente a los viajeros. Solo dos países, Suecia y Portugal, permiten actualmente a los viajeros usar una app específica. La idea es que el EES termine siendo un sistema automatizado.

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"En este momento, el sistema no está cumpliendo uno de sus objetivos principales: facilitar el paso eficiente de las fronteras y, al mismo tiempo, mantener el buen funcionamiento de la red de transporte europea", escribieron los responsables de aviación en la carta abierta en la que instan a la Unión Europea a actuar.

Según las normas actuales, el EES solo se puede suspender parcialmente, lo que permite a los aeropuertos saltarse la recogida de datos biométricos durante seis horas seguidas, aunque siguen teniendo que registrar la información de los viajeros, dijo un vocero de la Comisión Europea. Los responsables del sector de la aviación dijeron que la posibilidad de flexibilizar las normas no basta para reducir de verdad los retrasos. Han intentado, sin éxito, conseguir más flexibilidad para pausar el sistema y retomar el sellado habitual de pasaportes hasta que haya más personal en los controles fronterizos y mayor coherencia en la forma de registrar a los pasajeros.

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Una encuesta realizada entre 85 aeropuertos de 20 Estados miembros por el Consejo Internacional de Aeropuertos --cuyo director general para Europa es uno de los firmantes de la carta abierta-- reveló que, en las horas punta de junio, los pasajeros podían pasar hasta cinco horas esperando en el aeropuerto para entrar en un país. Y aunque se supone que el sistema almacena los datos de los viajeros durante tres años, algunos visitantes dijeron que se les había pedido repetidamente que facilitaran sus datos biométricos, lo que provocaba retrasos.

Algunas personas han publicado en redes sociales que todos estos problemas les están haciendo replantearse viajar a Europa.

Las advertencias de que el sistema no está preparado para la temporada alta de viajes de verano resuenan en todo el sector de la aviación. Ryanair, la mayor aerolínea de bajo costo de Europa, señaló en una alerta a los pasajeros que varios aeropuertos "están sufriendo importantes trastornos", y les aconsejó que llegaran con antelación. La lista incluía Tenerife Sur, en las Islas Canarias; Palma, en Mallorca; Alicante y Málaga, en España; Milán-Bérgamo, en Italia; Cracovia, en Polonia; y París-Beauvais.

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Los viajeros de verano se ven obligados a "soportar un caos innecesario en los controles de pasaportes", dijo Neal McMahon, director de operaciones de Ryanair, en un comunicado.

"No se debería utilizar a los pasajeros y a sus familias como conejillos de indias para un sistema de control de pasaportes a medias que corre el riesgo de provocar largas filas, vuelos perdidos y estrés innecesario en los aeropuertos este verano", añadió.

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En Roma, los aeropuertos ya han estado suspendiendo la recogida de datos biométricos casi a diario este verano, dijo un vocero de Aeroporti di Roma, la empresa que gestiona los aeropuertos de la ciudad. El aeropuerto de Roma-Fiumicino, el más transitado de Italia, espera recibir unos 11 millones de pasajeros en junio y julio, lo que podría suponer hasta 180.000 pasajeros en los días de mayor afluencia, dijo el vocero.

Christine Chung es reportera del Times. Cubre aerolíneas y viajes comerciales.

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