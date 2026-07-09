(Climate Forward)

Las advertencias sobre el peligro del calor extremo son claras: más de 160 millones de personas se encontraban bajo avisos de calor extremo antes del fin de semana del 4 de julio. El calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos. Asimismo, puede hacer que te sofoques, ponerte más irritable y empeorar tu rendimiento en matemáticas.

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Cada vez son más los estudios que demuestran que nuestro cerebro funciona de forma diferente cuando las temperaturas se disparan. Las calificaciones bajan y los conductores tocan el claxon con más frecuencia. La buena noticia es que estamos aprendiendo mucho más sobre cómo afecta el calor al cerebro. De hecho, en los últimos años se han publicado cientos de artículos revisados por pares sobre la relación entre el calor y la salud.

También hay que tomar en cuenta los efectos a largo plazo de la exposición al calor. Investigaciones recientes han revelado que el clima más cálido puede hacer que el cerebro sea más vulnerable a la contaminación atmosférica, lo que aumenta el riesgo de padecer demencia y la enfermedad de Parkinson.

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Este año, las temperaturas ya han batido récords en Europa y han superado los 48 grados centígrados en Australia. Las temperaturas en cientos de ciudades de Estados Unidos alcanzaron máximos históricos la semana pasada. Eso significa que la población está cada vez más expuesta al estrés térmico y a los problemas de salud que conlleva.

A continuación, vamos a explicar lo que sabemos sobre los efectos que el calor extremo puede tener en el cerebro humano y lo que dice la ciencia sobre cómo prevenir las peores consecuencias.

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Un día caluroso y el cerebro

"Nuestros cerebros funcionan mejor a ciertas temperaturas y entornos óptimos", afirmó Burcin Ikiz, neurocientífica y directora del grupo de investigación EcoNeuro, en una mesa redonda celebrada recientemente en las Academias Nacionales.

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"Cualquier variación, aunque sea un par de grados centígrados o un entorno diferente, puede causar estrés en nuestro cerebro", añadió.

Esta reacción puede hacer que las personas se sientan más lentas, más irritables y con menor capacidad de concentración.

Los estudios han revelado que las temperaturas más altas se correlacionan con peores resultados en los exámenes. Un análisis de 2025 sobre tres millones de exámenes de alumnos de tercer a octavo grado reveló que las calificaciones en matemáticas empeoraban en los días calurosos, un efecto más pronunciado en los colegios con mayores índices de pobreza. Los investigadores especularon que los colegios con mayor índice de pobreza, donde se registraron las caídas más pronunciadas, podrían haber tenido un sistema de aire acondicionado menos eficaz.

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Contaminación atmosférica y calor, una poderosa combinación

El año pasado, el informe "State of Global Air", un estudio anual elaborado por el Health Effects Institute y el Institute for Health Metrics and Evaluation, que da seguimiento a la calidad del aire y la investigación, incluyó una sección dedicada a la salud cerebral por primera vez en su historia.

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Los autores señalaron que los recientes avances en la investigación, que "refuerzan las pruebas que relacionan la contaminación atmosférica con la neurodegeneración", necesitaban el cambio. Según el informe, la contaminación atmosférica causó la muerte de casi 8 millones de personas en todo el mundo en 2023.

La exposición a las partículas en suspensión, conocidas como PM 2,5, está asociada a la enfermedad de Alzheimer y a la demencia en las personas mayores, señalaron. También puede afectar al desarrollo cerebral de los jóvenes, aumentando el riesgo de ansiedad y depresión. Según una estimación que cita el informe, una de cada cuatro muertes por demencia se atribuye a la contaminación atmosférica.

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Ikiz señaló que el calor podría hacer que la barrera hematoencefálica sea más permeable, lo que facilita la entrada de más contaminantes al cerebro. El efecto se da más en niños y adultos mayores, agregó.

Otras investigaciones recientes han descubierto que mejorar la calidad del aire puede tener efectos inesperados. Cuando China puso en marcha medidas enérgicas para reducir la contaminación atmosférica en 2013, las tasas de suicidio disminuyeron, según un estudio de 2024 realizado por investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara y de la Universidad China de Hong Kong.

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¿Qué se puede hacer?

A nivel individual, el consejo ante el calor extremo es sencillo: intenta mantenerte fresco. Si no dispones de aire acondicionado, cierra las cortinas, bebe líquidos fríos y evita usar el horno o la cocina. Para protegerte de la contaminación atmosférica, quédate en casa con las ventanas cerradas, vigila el índice de calidad del aire y evita hacer ejercicio al aire libre cuando se recomiende.

Las autoridades municipales contribuyen abriendo centros de refrigeración, repintando las superficies oscuras, invirtiendo en zonas de sombra y reconvirtiendo los refugios antiaéreos en zonas para el alivio del calor.

Una persona no puede hacer gran cosa para controlar la calidad del aire local de la noche a la mañana. Sin embargo, el informe "State of Global Air" también señala que esta mejoró en gran parte del mundo entre 2010 y 2023 y que los países más ricos son los que suelen disfrutar del aire más limpio.

Mejorar la calidad del aire puede conllevar algunas contrapartidas. Las partículas en suspensión que causan problemas de salud en los seres humanos enfrían en realidad el clima al bloquear la luz solar. Se ha demostrado que eliminarlas de la atmósfera agrava el calor extremo.

Durante una ola de calor en París el 25 de junio de 2026, la gente utiliza sombrillas para protegerse del sol mientras espera a los famosos tras un desfile de moda. (Dmitry Kostyukov/The New York Times)