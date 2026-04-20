Mueren 4 investigadores de un laboratorio de drogas en un accidente carretero en México

Dos de las víctimas eran personal de la embajada de EE. UU. y dos eran agentes antidroga de México, según las autoridades de Chihuahua.

Cuatro investigadores del gobierno, dos de Estados Unidos y dos de México, murieron la madrugada del domingo en un accidente automovilístico en el estado norteño de Chihuahua cuando volvían de observar laboratorios de drogas recién descubiertos, dijo un portavoz de la Fiscalía General del Estado.

Entre las víctimas mexicanas se encontraban el director de la Agencia Estatal de Investigación y un agente, dijeron las autoridades estatales. Volvían de una operación para incautar y destruir dos laboratorios clandestinos de metanfetamina en las profundidades del terreno montañoso del estado. No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre los funcionarios estadounidenses.

"Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades", dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en un comunicado.

El accidente ocurrió alrededor de las 2 a. m. cuando un convoy de seis vehículos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Fiscalía General del Estado volvía de regreso a la capital del estado, dijo la fiscalía.

El convoy se desplazaba por las escarpadas tierras altas de la Sierra Madre Occidental, donde las carreteras son estrechas, a menudo sin asfaltar e incrustadas en las empinadas laderas de las montañas, con curvas cerradas y desniveles pronunciados, cuando el vehículo que iba a la cabeza derrapó, dijo la fiscalía.

El vehículo se precipitó unos 200 metros por un acantilado y se incendió, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa. Los cuatro ocupantes murieron en el acto. Tres salieron despedidos del vehículo y uno fue encontrado dentro.

Anteriormente, el grupo había estado investigando los laboratorios utilizados para fabricar drogas sintéticas descubiertos un día antes.

Entre las víctimas mortales se encontraban Pedro Román Oceguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, y Manuel Genaro Méndez Montes, funcionario de la agencia que conducía el vehículo. Las otras dos víctimas eran funcionarios de capacitación asignados a la embajada de Estados Unidos en México, según las autoridades.

Los funcionarios estadounidenses habían estado acompañando la operación como parte de los esfuerzos conjuntos para frenar el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y brindar formación a los investigadores locales que manejan sustancias altamente peligrosas como la metanfetamina y el fentanilo, dijo Eloy García, portavoz de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

García dijo que el choque parecía haber sido un accidente, citando las traicioneras condiciones de conducción y la larga distancia desde los laboratorios remotos. El viaje puede durar hasta 17 horas por carretera hasta la capital, dijo.

"No hay ningún indicio que el accidente haya sido provocado; no hubo ningún tipo de ataque o enfrentamientos", dijo. "Fue un accidente, sin lugar a dudas".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado una amplia ofensiva contra los cárteles, una campaña moldeada en parte por la creciente presión del presidente Donald Trump para que se frene el flujo de drogas mortales hacia Estados Unidos, en particular el fentanilo.

En el escarpado tramo de la Sierra Madre Occidental donde se produjo el accidente, el paisaje delictivo está determinado desde hace tiempo por disputas territoriales, a menudo violentas, entre los principales cárteles --principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez-- y sus células locales, como La Línea. La zona forma parte de un corredor estratégico que conduce al norte, hacia Estados Unidos, y sirve de canal para las drogas sintéticas.

Al parecer, los laboratorios de drogas estaban vinculados al Cártel de Sinaloa, grupo designado como terrorista por Estados Unidos y principal proveedor de fentanilo, metanfetamina y otras drogas ilícitas a Estados Unidos, dijo García.

Las fotografías publicadas por la fiscalía el sábado muestran improvisados laboratorios de drogas, con tuberías que serpentean entre grupos de barriles cilíndricos y lonas tendidas libremente entre los árboles para cubrir los suministros y el equipo.

Paulina Villegas es una reportera del Times con sede en la Ciudad de México, desde donde cubre organizaciones delictivas, narcotráfico y otros temas que afectan la región.