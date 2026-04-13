Trump retira una publicación con una imagen de sí mismo como una figura similar a Jesús

La imagen, que se publicó en Truth Social y desapareció la mañana del lunes, provocó una reacción negativa incluso entre algunos destacados conservadores.

Poco después de criticar al papa León XIV en una larga publicación en las redes sociales el domingo, el presidente Donald Trump compartió una imagen aparentemente generada por IA en la que aparecía como una figura parecida a Jesús.

La imagen se publicó en la cuenta del presidente en su plataforma de redes sociales, Truth Social, pero había desaparecido de su perfil la mañana del lunes. Poco después, Trump comunicó a los periodistas fuera del Despacho Oval que la había retirado.

La imagen mostraba a Trump vestido con una túnica blanca y roja, y las manos del presidente emitían luces brillantes. Su mano derecha tocaba la frente de un hombre en una cama con bata de hospital, lo que evocaba el arte religioso que representa a Jesús curando a los enfermos.

La ilustración se publicó sin comentarios, menos de una hora después de que Trump criticara al papa León XIV en otra publicación, y lo calificara de "débil ante el crimen" y "terrible para la política exterior". El papa, el primer pontífice nacido en Estados Unidos que dirige a los 1400 millones de católicos del mundo, se ha manifestado en contra de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha condenado los "actos de violencia absurdos e inhumanos" desatados por los combates.

En respuesta a los comentarios de Trump, el papa dijo el lunes que "no le temo al gobierno de Trump, ni a hablar en voz alta del mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí".

Cuando habló con los periodistas el lunes, el presidente Trump dijo que no se disculparía por sus ataques al papa León. "Solo estoy respondiendo al papa León", dijo. "No hay nada de qué disculparse. Él está equivocado".

En la imagen publicada el domingo, el hombre de la cama está rodeado de figuras que levantan la mirada hacia Trump, entre ellas una trabajadora de la salud con un estetoscopio, una mujer que reza y un hombre con uniforme de camuflaje. El fondo de la imagen incluye la Estatua de la Libertad, un edificio parecido al Monumento a Lincoln, aviones de combate, águilas, fuegos artificiales y una ondeante bandera estadounidense.

La publicación de Trump provocó una rápida reacción negativa en todo el espectro político e ideológico, incluso entre algunos destacados conservadores.

"¿Realmente piensa esto?", publicó en las redes sociales Riley Gaines, influente y crítica de los derechos de las personas transgénero. Y añadió: "Dios no será objeto de burla".

David Brody, periodista evangélico de la Christian Broadcasting Network, pidió a Trump que retirara la imagen. "Esto va demasiado lejos. Cruza la línea", escribió Brody en las redes sociales. "Un simpatizante puede apoyar la misión Y rechazar esto simultáneamente".

La representante Debbie Dingell de Míchigan, demócrata católica de los suburbios de Detroit, calificó la imagen de "profundamente ofensiva e irrespetuosa". Y añadió: "Esto no es una cuestión de política o de humor, sino que afecta al núcleo de nuestra fe. Nuestro Señor representa la humildad, el sacrificio, la compasión, la empatía y la verdad. Todo lo que él no es".

En el último año, Trump ha publicado en las redes sociales una serie de imágenes de sí mismo, aparentemente generadas por IA, que en ocasiones han provocado importantes reacciones en su contra. En mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco, Trump publicó una imagen de sí mismo como pontífice, lo que provocó críticas, incluso de los católicos.

En febrero de 2025, Trump publicó una imagen suya con una corona en la portada de una revista parecida a Time, pero llamada Trump, en la que se comparaba con un rey.

Elizabeth Dias y Reid J. Epstein colaboraron con reportería.

Claire Moses es periodista del Times en Londres y se dedica a cubrir noticias de último momento y tendencias.

Elizabeth Dias y Reid J. Epstein colaboraron con reportería.