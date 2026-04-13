El escritor y candidato al Senado peruano Dante Castro muere tras accidente en el Callao

Lima, 13 abr (EFE).- El escritor y candidato al Senado peruano Dante Castro Arrasco murió este lunes tras permanecer internado durante tres días en un hospital de la provincia del Callao, vecina de Lima, donde sufrió un accidente el jueves durante el cierre de campaña del partido izquierdista Juntos por el Perú, por el que postulaba.

Medios locales informaron que Castro sufrió una violenta caída desde un vehículo que participaba en la caravana de cierre de campaña en el Callao, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde ingresó con pronóstico reservado.

Este lunes, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que su muerte los ha "llenado de tristeza" y recordó que Castro era fundador del Movimiento de Liberación 19 de Julio (ML19) y había estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

"Dante Castro hoy en la mañana ha fallecido, partió a la eternidad en un accidente en medio de este esfuerzo por ganar precisamente el respaldo de nuestro pueblo", confirmó Sánchez, quien aparece entre los postulantes con opciones de disputar una segunda vuelta presidencial con la derechista Keiko Fujimori tras los comicios generales del domingo último.

El candidato envió su "inmensa solidaridad a sus dos hijos, a su esposa, a toda su familia, a sus compañeros del movimiento ML19 y al propio Juntos por el Perú, porque todos ellos son parte de este colectivo político", según remarcó.

Durante su trayectoria como escritor, Castro ganó el Premio Casa de las Américas, de Cuba, de 1992, y obtuvo premios y menciones en los concursos literarios nacionales Cope (1987), Inca Garcilaso de la Vega (1988), César Vallejo (1994), el 'Cuento de las mil palabras' (1995-1997) y el premio nacional de educación 'Horacio' (1997). EFE