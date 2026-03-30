Zelenski negocia pactos de defensa aérea con tres países del golfo Pérsico

El presidente de Ucrania visitó la región, donde intentó transformar a su país de beneficiario a proveedor de ayuda militar.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró su gira por Medio Oriente para promocionar tecnologías antidrones como un éxito, y dijo el sábado que había negociado acuerdos de defensa aérea con Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En el conflicto de Medio Oriente, Ucrania ha buscado cambiar su imagen de receptor de ayuda militar a proveedor. Ve una oportunidad para exportar sus diseños innovadores y de bajo costo, creados durante la guerra con Rusia a fin de compensar la escasez de armas y municiones. El ejército ucraniano a menudo depende de tecnologías de consumo, como gafas de realidad virtual para videojugadores y componentes de drones disponibles comercialmente.

Los acuerdos en negociación con Emiratos Árabes Unidos y finalizados con Catar tienen una duración de 10 años, dijo Zelenski a periodistas en una conferencia telefónica, y podrían valer "miles de millones". Habló desde Catar, uno de los estados del golfo Pérsico que ha sido blanco de drones iraníes.

Zelenski dijo que había firmado acuerdos con Arabia Saudita y Catar y que esperaba cerrar un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos.

Zelenski no anunció ventas concretas de drones comerciales, pero dijo que las conversaciones abordaron el apoyo financiero de los países del Golfo, que podría ayudar a Ucrania a superar el retraso en la financiación europea, después de que Hungría bloqueara un paquete de préstamos por 90.000 millones de euros. Dijo que también había discutido futuras compras ucranianas de energía procedente de Medio Oriente, ya que la propia industria de gas natural ucraniana ha sido golpeada por ataques rusos.

El Ministerio de Defensa de Catar confirmó el acuerdo en un comunicado, afirmando que incluiría un "intercambio de experiencia en la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados".

"Todos entienden que ningún otro país más que Ucrania puede ayudar con su experiencia" para derribar drones iraníes, dijo Zelenski. "Estamos compartiendo nuestra experiencia, y nos están agradecidos".

Ucrania enfrenta graves riesgos por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán que comenzó el 28 de febrero, mientras el aumento de los precios del petróleo apuntala la economía de Rusia y Estados Unidos, Israel y varios países de Medio Oriente gastan misiles de defensa aérea que Ucrania necesita urgentemente.

Ahora hay demanda por la nueva clase de armas desarrolladas por Ucrania que interceptan drones para contrarrestar los drones explosivos iraníes de manera económica. Durante cuatro años, Rusia disparó decenas de miles de drones Shahed de diseño iraní contra Ucrania, lo que obligó al ejército ucraniano a perfeccionar sus habilidades para derribarlos.

El viaje de Zelenski a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar coincidió con un ataque con drones y misiles iraníes contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, que hirió a 12 militares estadounidenses y dañó al menos dos aviones de reabastecimiento KC-135 de Estados Unidos. Los drones iraníes también han golpeado recientemente rascacielos en Dubái, bases de la guerrilla kurda en Irak e instalaciones petrolíferas en países del golfo Pérsico.

Los acuerdos a largo plazo, dijo Zelenski, contemplaban la posibilidad de inversiones del Golfo en la industria ucraniana de drones.

Como respuesta inmediata a la guerra en Medio Oriente, Ucrania ha enviado más de 200 expertos en defensa aérea a la región, dijo Zelenski. Pero el sábado dijo que no estaba en conversaciones con las naciones del Golfo sobre la participación de soldados ucranianos en el conflicto. Irán ha amenazado con tomar represalias contra Ucrania y ha proporcionado drones explosivos a Rusia para lanzar contra Ucrania desde 2022.

Zelenski negó una afirmación de los iraníes de que habían atacado un almacén donde trabajaba un equipo de la defensa aérea ucraniana, calificándola de "desinformación".

También criticó una decisión del gobierno de Donald Trump de levantar algunas sanciones a las exportaciones de petróleo ruso para aliviar la escasez mundial, ya que el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz se reduce a un goteo. Los ingresos de Rusia, dijo, ayudarán a la asistencia del Kremlin a Irán para atacar a los soldados estadounidenses.

Zelenski dijo a los periodistas en la llamada que había estado leyendo informes de inteligencia sobre sitios vigilados por satélites espía rusos. Señaló que los ataques con misiles rusos contra ciudades o instalaciones de Ucrania a menudo ocurrían poco después de que satélites espía sobrevolaran objetivos ucranianos.

Zelenski leyó un cronograma reciente de sobrevuelos de satélites espía rusos sobre Diego García, una base insular en el océano Índico para soldados británicos y estadounidenses, y sobre la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Ambas bases fueron blanco de ataques iraníes.

Ucrania ha estado lanzando drones contra instalaciones rusas de exportación de petróleo, entre ellas una refinería y un puerto petrolero en Ust-Luga, en el mar Báltico, cerca de San Petersburgo. Estos ataques ucranianos arriesgan una mayor restricción del suministro mundial de petróleo, aunque a una escala mucho menor que el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Zelenski dijo que los ataques ucranianos habían eliminado alrededor del 60 por ciento de la capacidad de exportación de petróleo del puerto de Ust-Luga.

Sin nombrar países concretos, Zelenski dijo que "socios" habían interrogado a Ucrania sobre los ataques. Respondió que Ucrania los detendría solo si Rusia dejara de atacar su infraestructura energética.

Ismaeel Naar colaboró con reportería desde Dubái.

Ismaeel Naar colaboró con reportería desde Dubái.