Trump vuelve a ampliar el plazo a Irán sobre el estrecho de Ormuz ante la caída de las bolsas

El presidente Trump amenazó por primera vez a Irán para que abriera el estrecho el sábado, y dijo que destruiría sus centrales eléctricas si no cumplía en 48 horas. Luego, emitió una prórroga hasta el viernes. Este es el segundo aplazamiento.

Tras un día de escalar amenazas contra Irán para negociar el fin de la guerra, el presidente Donald Trump dijo el jueves por la tarde que ampliaría en 10 días el plazo para que Teherán abra el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones del presidente, que se produjeron mientras los mercados financieros en Estados Unidos se convulsionaban y las acciones en Wall Street experimentaban su mayor caída diaria al cierre desde el inicio de la guerra, supusieron un marcado cambio de tono.

En un día en el que Israel dijo que había matado a un comandante naval iraní que desempeñó un papel fundamental en el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, Trump dijo inicialmente en una reunión de gabinete que Teherán debe negociar o "seguiremos haciéndolos estallar".

Pero a última hora de la tarde, el presidente había dicho en las redes sociales que las conversaciones iban "muy bien". Dijo que su diferimiento del plazo para abrir el estrecho se había producido a raíz de una "petición del gobierno iraní", y que la nueva fecha límite era el 6 de abril a las 8 p. m. El presidente amenazó por primera vez a Irán para que el país abriera el estrecho el sábado, diciendo que destruiría sus centrales eléctricas si no cumplía en 48 horas, una posible escalada bélica de gran envergadura que entrañaba el riesgo de represalias iraníes contra las infraestructuras petrolíferas de todo el Golfo. Luego, emitió una prórroga hasta el viernes.

Los iraníes no respondieron inmediatamente a la última prórroga.

Los inversores, nerviosos por la guerra, hicieron caer al S&P 500 un 1,7 por ciento al cierre del mercado el jueves. Los precios del petróleo también subieron con fuerza: el precio del crudo Brent, la referencia mundial para el petróleo, subió alrededor del 5,7 por ciento, a 108,01 dólares el barril.

Anteriormente, Steve Witkoff, enviado especial de Trump, había dicho que él y Jared Kushner, yerno de Trump, habían recibido "fuertes señales" de Irán de que la paz era posible después de enviar una "lista de acción" de 15 puntos a Teherán a través de mediadores paquistaníes.

"Veremos a dónde conducen las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es un punto de inflexión sin buenas alternativas para ellos, aparte de más muerte y destrucción", dijo Witkoff en la reunión del gabinete, en sus comentarios públicos más extensos desde que el presidente afirmó el lunes que las conversaciones estaban en marcha.

El comandante naval que Israel dijo haber matado, Alireza Tangsiri, había estado dirigiendo los esfuerzos de Irán para cerrar el estrecho a casi todo el tráfico marítimo. No estaba claro de inmediato qué efecto tendría la muerte de Tangsiri en la estrategia de Irán en el estrecho. Irán, que no hizo comentarios inmediatos sobre la noticia de su muerte, dijo esta semana que permitiría el tráfico de buques "no hostiles" a través del estrecho.

Tangsiri también supervisó las pruebas de drones y misiles de crucero de la armada, según el Tesoro estadounidense, que le impuso sanciones en 2019 y 2023. Y presidió el consejo de una empresa que fabricaba y probaba drones para la Armada iraní, dijo el Tesoro.

El ejército israelí dijo el jueves que también había atacado objetivos militares en Isfahan, en el centro de Irán. No mencionó el mayor centro de investigación nuclear de Irán, que se encuentra en Isfahán.

Pero Irán ha seguido mostrando cierta resistencia militar, lanzando misiles y drones hacia Israel y las naciones del golfo Pérsico. El ejército israelí dijo haber identificado ocho misiles procedentes de Irán el jueves y al menos siete personas resultaron heridas en el centro de Israel en las andanadas, según el servicio de emergencias del país.

El Ministerio del Interior de Baréin informó de un incendio debido a una "agresión iraní", y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita y la Guardia Nacional de Kuwait dijeron que habían interceptado drones, sin decir de dónde procedían.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán confirmó el jueves que su país había estado facilitando las comunicaciones entre Estados Unidos e Irán, incluida la propuesta de 15 puntos.

Pero sigue siendo una incógnita si las conversaciones directas darán fruto. Los funcionarios paquistaníes no dijeron si pronto recibirían a funcionarios extranjeros de alto nivel y parecieron restarle importancia a la perspectiva de las conversaciones formales entre ambas partes.

Los diplomáticos dijeron que el plan de paz de Trump exige lo que equivaldría a una terminación completa del programa nuclear de Irán y límites estrictos a su arsenal de misiles. Irán, por su parte, dijo en comentarios transmitidos por la televisión estatal el miércoles que no pondría fin a sus ataques a menos que Estados Unidos pagara reparaciones de guerra y reconociera el control iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Trump dijo en la reunión del gabinete que, como gesto de buena voluntad, Irán había dejado pasar 10 buques a través del estrecho, la puerta crítica para el petróleo y el gas que se ha convertido en el punto de influencia clave de Irán.

"Te dirán: 'No estamos negociando'", dijo Trump refiriéndose a Irán. "Por supuesto que están negociando. Han sido aniquilados".

Negó los informes de que estaba presionando apresuradamente a su personal para poner fin a la guerra, y se pintó a sí mismo como alguien sin prisas e imperturbable. "Estoy lo contrario de desesperado", dijo Trump. "No me preocupa. Tenemos otros blancos antes de irnos".

Se negó a comentar si había planes para extraer los materiales nucleares de Irán por la fuerza -- "no puedo hablar de ello", dijo-- y reconoció la asimetría de la guerra, diciendo que aunque Estados Unidos derribara casi todas las capacidades militares de Irán, dejar "el 1 por ciento es inaceptable".

"El 1 por ciento es un misil que entra en el casco de un buque que cuesta mil millones de dólares", dijo, refiriéndose a la capacidad de Irán para atacar a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, ha dicho que los aviones de guerra estadounidenses habían dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones de producción de misiles, drones y buques y astilleros de Irán desde que comenzó la guerra.

El empeoramiento de los efectos en la economía mundial a causa de la guerra fue otro punto de presión para el gobierno de Trump. Además de las caídas bursátiles del jueves, el precio de los bonos del Tesoro a 10 años, una medida que Trump parece haber seguido de cerca en crisis anteriores, cayó notablemente mientras hablaba. Y una medida relacionada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años y tasa fija subió al 6,38 por ciento, el nivel más alto desde la primera semana de septiembre.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un grupo de países ricos que recopila datos y análisis sobre la economía mundial, dijo que la guerra en Irán provocaría un aumento de la inflación en todo el mundo este año.

La tasa de inflación en Estados Unidos será del 4,2 por ciento en promedio este año, más de un punto porcentual por encima de la previsión anterior de finales del año pasado, dijo la organización con sede en París. En el conjunto del Grupo de los 20, dijo, se prevé una inflación promedio del 4 por ciento este año, 1,2 puntos porcentuales más de lo previsto.

En una señal de la creciente escasez de combustible en Asia, Japón, el mayor consumidor de productos petrolíferos del Golfo, comenzó a liberar petróleo de sus reservas nacionales el jueves.

El número de víctimas de la guerra seguía aumentando. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Washington, ha informado de más de 1440 civiles muertos en Irán. El país no ha actualizado públicamente el número de víctimas desde el 11 de marzo, cuando este superaba las 1300.

En Líbano han muerto casi 1100 personas, según dijeron las autoridades el miércoles. Al menos 16 personas han muerto en ataques iraníes contra Israel, dijeron las autoridades. Según los servicios de emergencia, un hombre murió el jueves en la ciudad de Nahariya, en el norte de Israel, tras una salva de cohetes lanzados desde Líbano. El número de muertos estadounidenses asciende a 13 miembros del ejército.

El ejército israelí ha ampliado "un paso más allá" su operación terrestre contra el grupo militante Hizbulá, respaldado por Irán, en el sur del Líbano, les dijo el jueves a los soldados el general de división Rafi Milo, comandante del Comando Norte de Israel, según un comunicado militar. Dijo que los soldados israelíes habían matado hasta ahora a más de 750 personas que describió como "terroristas", y habían "destruido infraestructuras en todo Líbano".

Anteriormente el jueves, el ejército dijo que había desplegado una tercera división en el sur del Líbano, mientras que soldados de una cuarta división habían llevado a cabo operaciones terrestres allí.

Natan Odenheimer, Ronen Bergman, Yeganeh Torbati Johnatan Reiss, Ismaeel Naar, Joe Rennison y Elian Peltiercolaboraron con reportería.

Erica L. Green es corresponsal en la Casa Blanca y cubre al presidente Donald Trump y su gestión.

Adam Rasgon es reportero del Times en Jerusalén y cubre asuntos israelíes y palestinos.

Eshe Nelson es una reportera radicada en Londres que cubre noticias de economía y negocios para The New York Times.

Thomas Fuller, corresponsal de Page One, la portada del Times, redacta y reescribe las notas de primera página.

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