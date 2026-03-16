Los países responden con cautela al llamado de Trump para movilizar sus buques de guerra

El presidente Trump ha instado a China, el Reino Unido, Francia, Japón y Corea del Sur a que envíen barcos para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque no estén implicados en el ataque a Irán.

El llamado del presidente Donald Trump para que algunos países no implicados en el ataque estadounidense-israelí a Irán enviaran barcos para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz ha recibido respuestas cautelosas.

Trump nombró el sábado a China, el Reino Unido, Francia, Japón y Corea del Sur en una publicación en las redes sociales, en la que los instaba a unirse a un esfuerzo para proteger la vía marítima, un conducto para una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.

El domingo, advirtió que la OTAN se enfrentaba a un futuro "muy malo" si los miembros de la alianza no ayudaban a abrir el estrecho de Ormuz, y añadió que Europa dependía más del petróleo de Medio Oriente que Estados Unidos. "Es apropiado que quien se beneficie del estrecho ayude a garantizar que no ocurra nada malo allí", declaró al Financial Times.

Trump también amenazó con retrasar una cumbre con el líder chino, Xi Jinping, que está previsto que comience a finales de mes en Pekín.

He aquí cómo han respondido los gobiernos hasta ahora:

Alemania: Alemania rechazó la exigencia estadounidense. "Esta no es nuestra guerra; nosotros no la empezamos", dijo Boris Pistorius en una conferencia de prensa celebrada el lunes en Berlín. "Queremos soluciones diplomáticas y un final rápido del conflicto, pero enviar más buques de guerra a la región probablemente no ayudará a conseguirlo", añadió. Unión Europea: "Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso también estamos debatiendo qué podemos hacer a este respecto", declaró el lunes a la prensa Kaja Kallas, la principal diplomática de la UE. Hablaba antes de una reunión de ministros europeos de Asuntos Exteriores, en la que se esperaba que debatieran qué pueden hacer los países de la UE para proteger el estrecho. Reino Unido: El primer ministro Keir Starmer dijo el lunes que su gobierno estaba trabajando con los aliados en un plan viable para reabrir el estrecho, pero advirtió que el Reino Unido no se vería "arrastrado a una guerra más amplia", un día después de hablar con Trump sobre el estrecho y las interrupciones del transporte marítimo mundial. Starmer no dijo si el Reino Unido enviaría buques de guerra al Golfo, pero instó a una "resolución rápida" del conflicto. Australia: Australia no tiene intención de enviar buques al estrecho de Ormuz, dijo el lunes Catherine King, ministra de Transporte. "Sabemos lo increíblemente importante que es, pero no es algo que se nos haya pedido ni a lo que vayamos a contribuir", declaró King a la radiotelevisión nacional australiana. Japón: La primera ministra, Sanae Takaichi, declaró el lunes ante el Parlamento que Japón no tenía previsto enviar buques de guerra al golfo Pérsico. La Constitución pacifista de Japón limita la participación militar en guerras y un funcionario japonés de alto rango había advertido previamente que cualquier decisión de desplegar buques de guerra se enfrentaría a "grandes obstáculos". Takayuki Kobayashi, jefe de políticas del gobernante Partido Liberal Democrático, declaró el domingo a la cadena pública japonesa NHK que el país tendría que actuar con cautela. La cuestión podría surgir durante la reunión que Takaichi tiene previsto mantener con Trump el jueves en Washington. China: China, el mayor comprador de petróleo iraní, no ha respondido directamente a las declaraciones de Trump, pero ha pedido anteriormente el cese de las hostilidades. El lunes, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dijo que ambas partes seguían discutiendo la visita prevista de Trump a Pekín. El portavoz reiteró que China estaba comprometida con la desescalada del conflicto. Francia: Francia tampoco ha respondido directamente a la llamada de Trump públicamente. El presidente Emmanuel Macron ha dicho que estaría dispuesto a utilizar la armada francesa para escoltar barcos, pero solo si el conflicto se estabilizara. El domingo, Macron escribió en las redes sociales que había hablado con el presidente Masoud Pezeshkian de Irán y le había dicho que Teherán tenía que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz y reabrirlo a la navegación. Corea del Sur: La oficina del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo en un comunicado que "se comunicaría estrechamente con Estados Unidos", pero no se comprometió a nada. Ravi Mattu es el editor adjunto de DealBook, y radica en Londres. Se incorporó a The New York Times en 2022 procedente del Financial Times, donde ocupó diversos cargos de responsabilidad en Hong Kong y Londres.