La crisis del petróleo asesta otro golpe a la economía mundial

Los países ya afectados por la ruptura del orden comercial internacional, la guerra en Ucrania y el caos de los legisladores estadounidenses se enfrentan a daños económicos potencialmente duraderos.

Las bombas estallan en Irán y Medio Oriente, pero las consecuencias sacuden los hogares y las empresas de todo el mundo.

En Kansas, los compradores de viviendas han visto cómo los tipos hipotecarios a 30 años superaron el 6 por ciento esta semana. En el oeste de India, las familias que lloraban la muerte de un ser querido descubrieron que se habían cerrado temporalmente los crematorios de gas.

En Hanoi, Vietnam, los propietarios de gasolineras colocaron carteles de "agotado". En Kenia, los cultivadores y comerciantes de té temían que sus exportaciones a Irán se pudrieran en el muelle. Y en Estados Unidos, Canadá, Europa, Gran Bretaña y México, los agricultores palidecieron ante el aumento de los costos de los fertilizantes.

El recrudecimiento de la guerra en Irán ha asestado un duro golpe a una economía mundial que ya se ha visto afectada por la ruptura del orden comercial internacional, la guerra en Ucrania y la caótica política del presidente Donald Trump.

"Esto sí que es grave", dijo David Goldwyn, exdiplomático estadounidense y exfuncionario del Departamento de Energía de Estados Unidos, sobre el cierre del estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento más importante del mundo para el petróleo. Es el escenario de emergencia que todos temían, dijo.

Los envíos de mercancías han quedado varados, los gastos de envío han aumentado y las primas de los seguros se han disparado. Sí, el precio de la gasolina en el surtidor se ha visto afectado. Pero también lo está el precio de los alimentos, los medicamentos, los billetes de avión, la electricidad, el aceite de cocina, los semiconductores y mucho más.

Una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán podría tener "consecuencias catastróficas" para el mercado mundial del petróleo y la economía global, advirtió esta semana Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, la mayor empresa de petróleo y gas del mundo.

Sin embargo, aunque la guerra, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, termine con relativa rapidez, esta última agitación está enviando a consumidores, trabajadores y empresarios a otro viaje desconcertante e impredecible.

No se trata solo de que los propietarios de pequeñas empresas y los ejecutivos corporativos deban reevaluar una vez más sus cadenas de suministro, gestionar incrementos de precios adicionales y hacer un seguimiento de las cambiantes restricciones sobre con quién pueden hacer negocios. O que la incertidumbre añadida socave la confianza, haciendo que los consumidores se muestren reacios a gastar y las empresas a invertir.

Es que este replanteamiento de la dinámica de poder en Medio Oriente podría desencadenar una serie de consecuencias cuya fuerza total podría no conocerse hasta después de meses o años.

Meg Jacobs, autora de Panic at the Pump: the Energy Crisis and The Transformation of American Politics in the 1970s, señaló que los precios no volvieron a bajar inmediatamente tras el embargo petrolero de 1973 y 1974. Se mantuvieron altos durante el resto de la década.

La situación de la oferta es completamente distinta hoy en día, con muchos más productores, subrayó Jacobs. Pero la crisis que la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo creó con su embargo desencadenó una cadena de acontecimientos que estos productores de petróleo nunca imaginaron.

La crisis del petróleo impulsó a otros países, sobre todo a Estados Unidos, a conservar la energía y desarrollar automóviles de bajo consumo y sus propias industrias del petróleo y el gas natural. En última instancia, se rompió el dominio monopolístico de los países árabes. Los precios del petróleo acabaron desplomándose en 1986.

Las acciones actuales en Irán y la región circundante pueden tener consecuencias similares, tanto inesperadas como de gran alcance.

Jacobs, por ejemplo, señaló la probabilidad de un presidente ruso, Vladimir Putin, envalentonado y fortalecido. Esta semana, Trump suavizó algunas de las restricciones a las exportaciones de petróleo ruso que se habían impuesto para presionar a Putin por la guerra de Ucrania.

El aumento de los precios del petróleo impulsará la asediada economía y la maquinaria bélica de Rusia. Y Putin ha aprovechado la oportunidad para burlarse de los dirigentes europeos que apoyaron las sanciones a la energía rusa tras la invasión de Ucrania.

La crisis es también un potente recordatorio de las persistentes vulnerabilidades en torno a las cadenas de suministro críticas. La pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania hicieron que los dirigentes nacionales de todo el mundo hablaran de la necesidad de dar prioridad a la resistencia y la seguridad.

Sin embargo, la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán pone de relieve, una vez más, cómo las perturbaciones en el sistema de comercio mundial aún pueden causar un grave dolor económico.

Los europeos apenas han salido de su profunda dependencia del gas y el petróleo rusos. Para ellos, el momento de esta crisis energética no podría ser peor. Los productores, aún conmocionados por el impacto de los aranceles, deben hacer frente ahora a unos costos energéticos más elevados. Esto supondrá un duro golpe para países como Alemania, con grandes industrias químicas, farmacéuticas y automotrices ávidas de energía.

Goldwyn, exfuncionario del Departamento de Energía, dijo que, dado que los niveles de almacenamiento de gas son bajos, es probable que en Europa se produzca una "recarga de pánico" que podría contrarrestar la caída de los precios en los próximos seis meses.

La subida de los precios del petróleo puede aumentar el interés por las fuentes de energía alternativas, como la solar, la eólica y la nuclear, añadió Goldwyn.

Sin embargo, el apoyo político es fundamental para desarrollar cualquiera de estos recursos. Y, al menos en Estados Unidos, la hostilidad de Trump hacia las energías renovables sigue siendo feroz.

Las economías asiáticas están aún más expuestas. También ellas dependen de las importaciones de energía. Además, los países pobres y de ingreso medio están sujetos a los caprichos de las tasas de cambio. Y cuando el dólar o el euro se fortalecen, todas sus importaciones se encarecen de repente.

Los banqueros centrales de todo el mundo se enfrentan a una difícil combinación de circunstancias. Estados Unidos tiene una economía más fuerte que la de muchos otros países. Sin embargo, su Reserva Federal se enfrenta a las mismas cuestiones que confunden a otros banqueros centrales. ¿Suben las tasas de interés para evitar una reactivación de la inflación al dispararse los precios de la energía, o las bajan al debilitarse los mercados laborales y ralentizarse el crecimiento?

Tasas elevadas también mantendrán los costos de los préstamos altos en un momento en que los países ricos y pobres se enfrentan a niveles récord de deuda. Esto significa que mayor cantidad de dinero que podría haberse destinado a salud, carreteras, vivienda o educación se destinará al pago de los intereses de la deuda.

Carsten Brzeski, economista del banco neerlandés ING, señaló que las empresas tecnológicas, especialmente las especializadas en inteligencia artificial, son muy sensibles a las variaciones de las tasas de interés. Un pequeño puñado de estas empresas han sido los principales motores del crecimiento de la economía estadounidense, por no hablar de las elevadas valoraciones de sus acciones. "Podría provocar una fuerte corrección de los mercados bursátiles", dijo.

La justificación de Trump para los ataques y sus objetivos han cambiado de un día para otro. Pero la decisión de declarar la guerra a Irán echa por tierra la idea recientemente popular de que el mundo se estaba dividiendo limpiamente en esferas de influencia de grandes potencias.

El derrocamiento por Trump del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la confiscación de su petróleo y la declaración de una "Doctrina Donroe" supusieron una reivindicación de hegemonía en América del Norte y del Sur.

Pero la guerra en Irán demuestra que Trump sigue considerando a Estados Unidos una superpotencia con alcance mundial e intereses globales. Y que está dispuesto a recurrir a la fuerza militar para alcanzar objetivos tanto políticos como económicos.

"Y eso es importante para la economía", dijo Neil Shearing, economista jefe de grupo de Capital Economics, ya que Washington dirige cada vez más el flujo de bienes, servicios y dinero en todo el mundo.

Patricia Cohen escribe sobre economía global y reside en Londres.