Salchichas, mojitos y perros: la carrera de trineos más animada de Alaska

Bajando la colina de la calle Cordova, cerca del centro de Anchorage, los conductores de trineos de la Iditarod y sus equipos de perros corrieron hacia el sistema de senderos de la ciudad. Al pie de la colina los esperaban decenas de personas para animarlos, con Bloody Marys y chocolate caliente en la mano.

La fiesta del Bootie Alley se celebra aquí desde hace 18 años. Mientras los conductores de trineo, conocidos como mushers, y sus equipos de doce perros cada uno pasaban zumbando, los espectadores gritaban: "Botín, botín, botín", con la esperanza de que arrojaran los botines de los perros a la multitud.

"Mi amigo y yo vinimos aquí para ver a los mushers con nuestros hijos pequeños para que pudieran verlo bien, y simplemente se transformó en esto", dijo Shawn Silverthorn, uno de los fundadores del evento.

Bajo un par de carpas, Silverthorn y su familia cocinaron y sirvieron comida gratis a quien pasara por allí. Cientos de hot dogs, burritos, palomitas de maíz, rollos de canela, chili, 19 litros de chocolate caliente y 38 litros de café donados por tostadores locales llenaron las mesas plegables de plástico de la fiesta en el estacionamiento. Un bar de Bloody Marys con elaboradas guarniciones en escabeche fue un detalle culminante.

Esta fiesta fue una de las muchas que surgieron por toda la ciudad el sábado en honor de la 54.a salida ceremonial de la carrera de perros y trineos Iditarod Trail, que se celebra oficialmente a lo largo de una ruta de cerca de 1600 kilómetros desde Willow hasta Nome. Una ruta preliminar de 18 kilómetros a través de Anchorage permitió a los mushers celebrar la carrera con la comunidad previo a la salida oficial del domingo.

A partir de las 10 a. m., los mushers partieron cada dos minutos de la Cuarta Avenida Oeste, en el centro de la ciudad, guiando a sus equipos por calles y senderos de la ciudad cubiertos de nieve. Los espectadores convirtieron la ruta en una cadena de fiestas informales que conmemoraban la cultura de comunidad y el jolgorio invernal de Alaska.

"Puedes chocar manos con la gente y disfrutar de una salchicha o una cerveza", dijo Thomas Rosenbloom, quien participó en la carrera Iditarod en 2017. "Aquí se trabaja muy, muy duro para llegar a la línea de salida, así que es una gran oportunidad para celebrarlo con todo el mundo".

A lo largo del sendero de Chester Creek, en Anchorage, las fiestas se mezclaban unas con otras. Zonas de asientos tallados en la nieve albergaban a grupos que sorbían café caliente y cerveza barata. Carly McNeil se mantuvo abrigada con un abrigo de piel de castor hasta las rodillas, guantes de piel de oso negro y orejeras de piel teñida, todo comprado de segunda mano. "Nos ponemos un poco tontos en invierno", dijo.

La ropa y los accesorios de piel son habituales. La carrera y sus fiestas son los actos culminantes del Festival Fur Rendezvous, de dos semanas de duración, también llamado Fur Rondy. Desde mediados de la década de 1930, Fur Rondy aportó nuevos ingresos y animados acontecimientos deportivos a la región que crecía. Rememora la historia del comercio de pieles del estado, cuando los habitantes de Alaska se reunían para vender y comprar provisiones tras meses de oscuros días en medio de la naturaleza.

La Iditarod es conocida como una prueba de resistencia extrema. Algunos dirían que el invierno en Alaska también lo es. La gente está lista para la fiesta cuando llega marzo, dijo Kelsey Schober. Durante cerca de una década ha ayudado a organizar una de las mayores fiestas en el parque Eastchester de Anchorage, donde mucha gente se reúne para beber mimosas en una barra serpenteante hecha de nieve, comer perros calientes y bailar al ritmo de un DJ local.

"Todo lo lindo que ocurre en una comunidad es porque la gente simplemente lo hace", dijo Alex Troutman después de cocinar y servir 250 hot dogs para los asistentes a la fiesta de Eastchester Park.

La carrera también conmemora la Carrera del Suero de 1925, un relevo de trineos tirados por perros que suministró antitoxina contra la difteria que salvó vidas a lo largo de 965 kilómetros hasta Nome y evitó un brote mortal.

En Eastchester Park, Tara Wheatland -conocida por los asistentes como Dr. Balto- deambulaba entre la multitud con una jeringa de plástico para fiestas y una jarra con la etiqueta "Suero contra la difteria RX - Tome una dosis anual durante el Trailgate". Llenando la jeringa con una mezcla de whisky y aguardiente de menta, "inoculaba" a la gente echándoles la bebida en la boca.

Año tras año, la carrera alterna los senderos del norte y del sur para distribuir la inyección económica entre los pueblos a lo largo de la ruta. El cambio climático ha obligado a la carrera a adaptarse en los últimos años. El año pasado la salida fue 482 kilómetros al norte, en Fairbanks, debido a la falta de nieve.

El domingo, en la salida oficial de la carrera en Willow, cientos de personas se reunieron en el lago Willow para ver a los 37 equipos caninos iniciar su largo camino hacia Nome. Los vendedores de comida se instalaron a lo largo del sendero, que cruza el lago helado, y muchos de los participantes celebraron picnics para compartir bocados y bebidas con familiares, amigos y cualquiera que pasara por allí.

Al otro lado del lago, desde la línea de salida, Jonathan Michaud asó bratwurst de Cheddar de Mat Valley Meats; sus costillas "Maui Wowie" marinadas con teriyaki y cortadas finamente, y hot dogs.

"Nos gusta comer comida de verdad", dijo. "Los hot dogs son para los niños".

Michaud, cuyos amigos y familiares le llaman "el Guy Fieri del trailgate", lleva saliendo cerca de una década. Los miembros de su grupo tiran de los niños en un pequeño trineo y ofrecen mojitos enlatados y tragos de Jell-O caseros a todos los que pasan por allí.

Más allá del lago Willow, las reuniones continúan durante toda la semana alrededor de cada uno de los puntos de control de la carrera, a medida que los mushers llegan y parten de pueblos remotos.

Silverthorn y su familia, quienes organizan la fiesta Bootie Alley en Anchorage, ven la tradición como una forma intrínsecamente alaskeña de mostrarse unos a otros.

"Es la Alaska de la vieja guardia", dijo Deanna James, voluntaria de la Bootie Alley. "Se trata de unir a la gente. No importa quién seas, si quieres algo caliente para beber o comer, estos chicos te lo darán".

