La casa inteligente nunca ha funcionado del todo, pero ahora cuenta con IA

En medio de la exagerada publicidad que rodea a la inteligencia artificial, es fácil olvidar que, no hace mucho, las empresas tecnológicas intentaban vendernos una idea diferente: el hogar inteligente, un ecosistema de electrodomésticos automatizados conectados a internet, como un refrigerador que pide leche cuando se está acabando.

Aunque un montón de electrodomésticos inteligentes como lavavajillas, cafeteras y detectores de humo inundaron el mercado, el interés por la idea de un hogar automatizado nunca despegó. El hogar inteligente era complejo. Los aparatos también creaban frustraciones, como problemas de privacidad y termostatos que no funcionaban cuando dejaban de recibir actualizaciones de software.

La industria tecnológica espera que la IA alivie las dificultades de configurar un hogar inteligente. En entrevistas, ejecutivos de Google y Amazon reconocieron que la premisa original de la casa inteligente solo resonaba entre un pequeño grupo de usuarios avanzados que tenían los conocimientos tecnológicos para configurar una. Las empresas afirmaron que sus nuevos asistentes de IA, Gemini y Alexa+, facilitarían que las familias disfrutaran de la convivencia en una casa inteligente.

Anish Kattukaran, jefe de producto de Google que supervisa sus dispositivos domésticos, dijo que a su propia familia nunca le interesaron los dispositivos domésticos inteligentes debido a su complejidad. "Se necesita mucho para hacerlos funcionar", dijo. "Aquí es donde creo que Gemini puede ser bastante transformador".

Daniel Rausch, vicepresidente de Amazon que supervisa Alexa, dijo que Amazon compartía un objetivo similar. "Una de las cosas que queremos lograr con Alexa+ es tratar de eliminar el papel del administrador informático doméstico", dijo. "Es frustrante para todos los habitantes de la casa".

Tanto Google como Amazon afirman que, dado que la IA generativa, la tecnología que impulsa los chatbots, facilita el diálogo con nuestros dispositivos, configurar una casa inteligente será pan comido. En teoría, la gente debería poder programar sus dispositivos domésticos para que hagan cosas, como hacer que los focos se enciendan en rojo cuando se active un detector de humo, simplemente pidiéndoselo al asistente de IA.

Para ponerlo a prueba, pedí un conjunto de nuevos accesorios para el hogar, como focos conectados a internet y sensores de movimiento. Configuré los dispositivos con Alexa+, que Amazon lanzó el mes pasado.

Google, que se dispone a lanzar un nuevo altavoz inteligente con Gemini esta primavera, se negó a dar a The New York Times acceso anticipado a su asistente de IA para probar productos domésticos inteligentes, por lo que no incluí Gemini en esta columna.

El resultado: Aunque Alexa+ agilizó algunas partes de la configuración de la casa inteligente, algunas funciones sencillamente no funcionaron. La experiencia general de descargar un montón de aplicaciones diferentes para cada accesorio seguía siendo lenta y frustrante, incluso para un no novato como yo, y la IA no ayudaba en ese sentido. Dicho de otro modo, los problemas más persistentes del hogar inteligente siguen sin resolverse.

La configuración

Para empezar, encendí el Echo Show de Amazon, una pantalla de 150 dólares conectada a internet, y activé Alexa+, la sucesora de Alexa. También descargué la aplicación Alexa en mi celular.

El papel de un asistente de IA como Alexa+ en el hogar inteligente es actuar como eje central para controlar todos los accesorios del hogar y hacer que funcionen juntos. Amazon dijo que se había centrado en racionalizar su diseño para facilitar la configuración de una casa inteligente con Alexa+.

Para añadir un dispositivo doméstico inteligente a Alexa, abre la aplicación Alexa para celular, pulsa en el menú Dispositivos y pulsa el botón + para añadir un accesorio, como un foco. Después de añadir el dispositivo, puedes programar una rutina diciéndole a Alexa algo como: "Si se activa el sensor de movimiento de la cochera, quiero que active una alarma y envíe una notificación a mi teléfono".

Para los accesorios, pedí un sensor de puerta y un sensor de movimiento de TP-Link, un detector de fugas de agua de Kidde y dos focos de WiZ. A continuación explico qué pasó con cada accesorio.

Luces inteligentes

Las luces controladas por internet se pueden programar para que hagan cosas como encenderse o apagarse o atenuarse a un brillo específico a una hora determinada del día. Instalé dos focos WiZ --uno en el porche y otro en el dormitorio-- y pulsé el botón + de la aplicación Alexa para intentar conectarlos a Alexa+.

Aquí es donde me quejé: Tuve que instalar la aplicación independiente para el foco antes de que Alexa+ pudiera controlarla. Sería mucho más fácil si los accesorios domésticos pudieran configurarse desde la aplicación Alexa.

A regañadientes, descargué la aplicación WiZ de la App Store y creé una cuenta para que las luces funcionaran. Cuando terminé, pude añadir fácilmente los focos a mi aplicación de Alexa y etiquetarlas como correspondía ("luz del dormitorio" y "luz del porche").

A menudo dejo encendida la luz del porche por la noche sin querer, así que le dije a Alexa: "Quiero que programes la luz del porche para que se apague a las 10 de la noche". El asistente de IA de Amazon creó una rutina para apagar esa luz a las 10 de la noche.

A continuación, quise ver si Alexa+ podía hacer algo más complicado para la luz de mi dormitorio: atenuar gradualmente la luz a partir de las 21.30 h durante una hora para que se apagara cuando me durmiera. "Alexa, atenúa gradualmente la luz durante la próxima hora hasta que se apague", le dije.

"Muy bien", respondió Alexa. Pero Alexa me decepcionó. Se saltó la atenuación y apagó la luz.

"¿En serio?", dijo mi mujer, que lleva años exasperada con mis experimentos de casa inteligente.

Amazon confirmó que estaba trabajando para solucionar un error relacionado con la atenuación de los focos.

Sensor de puerta

Para instalar un sensor de puerta para la seguridad doméstica de TP-Link, de nuevo tuve que instalar una aplicación independiente de la App Store, esta vez llamada Tapo, antes de añadirla a mi aplicación Alexa. Pegué el sensor a la esquina de la puerta de mi patio trasero.

Como abro esta puerta para dejar salir a mis perros y a menudo olvido cerrarla, le dije a Alexa: "Crea una rutina para el sensor de la puerta de modo que reciba una alerta si la puerta está abierta más de 30 minutos". Alexa+ respondió que había creado la rutina.

Para probarla, dejé la puerta abierta durante 30 minutos. Sonó una alarma en el Echo Show de mi cocina, y me alertó que la puerta seguía abierta. ¡Eureka!

O eso pensé. Unas horas más tarde, volví a oír el pitido, aunque podía ver que la puerta estaba cerrada. Corrí hacia el Echo Show para apagar la alarma. Mi niñera, que acababa de acostar a mi hijo pequeño para la siesta, parecía desconcertada.

Sensor de movimiento

Dentro de mi cochera, instalé un sensor de movimiento TP-Link para buscar intrusos. Me alertaba innecesariamente de movimientos, como cuando mi mujer hacía ejercicio en su bicicleta de spinning. Así que, tras añadir el sensor a mi aplicación Alexa, le pedí a Alexa+ que creara una rutina para alertarme de movimiento en la cochera solo cuando estuviera de viaje durante dos semanas a finales de este mes.

"Debo mencionar que el sistema de rutinas actual no admite intervalos de fechas específicos", dijo Alexa. La IA me dijo que tendría que activar manualmente el sensor de movimiento cada vez que viajara.

De qué sirve tanta inteligencia.

Detector de fugas de agua

El último accesorio que configuré fue un detector de fugas de agua de Kidde, fabricante de equipos de seguridad para el hogar. Después de descargar la aplicación Kidde, me dijo que me enviaría un correo electrónico para verificar mi cuenta antes de que pudiera configurar el detector de fugas. El correo electrónico no llegó. Llamé al servicio de atención al cliente, que me confirmó que se trataba de un problema interno.

Un día después, por fin recibí el correo electrónico y activé el sensor. Lo coloqué debajo de un fregadero.

Este problema con Kidde ilustra por qué la gente nunca incursionó en el hogar inteligente: Añadir una conexión a internet y una aplicación a un electrodoméstico mundano crea una capa extra de complicación, y pueden salir mal más cosas, como la interrupción del servidor de una empresa. Por eso sería mejor que los accesorios del hogar inteligente pudieran ser configurados completamente por un asistente de IA como Alexa+ (y, con el tiempo, Gemini) dentro de su propia aplicación, con el fin de evitar la necesidad de una aplicación independiente.

"El hogar inteligente debe ser cada vez más fácil", señaló Rausch en un comunicado. Añadió que Alexa+ estaba progresando, que el uso de las funciones del hogar inteligente por parte de los clientes había aumentado como resultado y que la experiencia seguiría mejorando.

Teniendo en cuenta que ha pasado más de una década desde que empecé a probar productos para el hogar, no estoy convencido de que vayamos a ver pronto un hogar inteligente sin complicaciones que una familia pueda disfrutar junta.

Amazon y Google creen que asistentes artificialmente inteligentes como Alexa+ y Gemini acelerarán el proceso de configuración de una casa inteligente, pero quedan muchos problemas por resolver. (Sisi Yu/The New York Times)