La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo

Aunque el presidente de EE. UU. asegura que la guerra será breve, los economistas contemplan un panorama sombrío para las finanzas globales

Los precios del combustible podrían aumentar y mantenerse altos durante meses. Es posible que eso eleve el costo de los alimentos y otros productos que dependen del transporte. Y los consumidores y las empresas, afectados por el aumento de los costos, podrían optar por gastar menos, lo que limitaría el crecimiento económico.

Desde la perspectiva de los economistas, ese es el panorama cada vez más real y sombrío de la guerra en Irán liderada por Estados Unidos, que ahora entra en su segunda semana. Quizá sea un conflicto creado por el presidente Donald Trump, pero se está convirtiendo en el nuevo dolor de cabeza económico del mundo, uno que ha hecho que líderes extranjeros se apresuren a buscar maneras de contener las posibles consecuencias.

Al centro del pánico está el alza del precio del petróleo que, por un momento, llegó a superar los 100 dólares por barril el lunes. Como la energía es crucial para el funcionamiento de la economía mundial, las turbulencias han suscitado temores de un conflicto prolongado que podría ocasionar profundos efectos financieros en todo el mundo, incluso en Estados Unidos.

En respuesta, los líderes del mundo convocaron una reunión de emergencia del Grupo de los 7 el lunes, en la que los ministros de finanzas consideraron recurrir a sus reservas nacionales de petróleo para aumentar el suministro disponible, aunque decidieron no hacerlo. Solo después de que Trump afirmara más tarde ese mismo día que la guerra estaba llegando a su fin, los precios del petróleo comenzaron a estabilizarse y cayeron hasta alrededor de los 85 dólares por barril.

"Sabía que los precios del petróleo subirían si hacía esto", dijo Trump en una rueda de prensa en Florida. "Probablemente han subido menos de lo que pensaba".

Durante días, Trump ha descartado o restado importancia a cualquier riesgo económico planteado por sus ataques en Irán. Antes había descrito el aumento de los precios de la gasolina como un "precio muy pequeño a pagar" por la seguridad nacional. Los comentarios significan un contraste notable con los alardes del presidente sobre la caída de los precios de la gasolina a principios de su segundo mandato, un suceso que a menudo presentaba como un indicador claro de la evolución del país.

Para los estadounidenses, los efectos no parecen ser menores. El lunes, el precio promedio de un galón de gasolina alcanzó casi 3,48 dólares en todo el país, según la AAA, un aumento del 16 por ciento respecto a la semana previa. La subida de los precios de la energía al inicio atemorizó a los mercados financieros, provocando fuertes caídas del S&P 500 y de otros índices bursátiles importantes, que repuntaron cuando la Casa Blanca trató de mitigar la preocupación por el mercado del petróleo.

"La Casa Blanca está en constante coordinación con las agencias pertinentes sobre este tema relevante porque es una prioridad máxima para el presidente", dijo en un comunicado Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca.

Describió el aumento del precio del petróleo como un "cambio a corto plazo", y añadió que volvería a "bajar drásticamente una vez alcanzados los objetivos de la Operación Furia Épica".

En muchos sentidos, las repercusiones en torno a Irán han sido similares a la inquietud mundial que provocó el inicio de la guerra comercial de Trump hace casi un año. En ese entonces, los economistas también advirtieron sobre la agitación que se avecinaba, mientras que los líderes del mundo entraron en pánico por las consecuencias para sus economías. Algunas de las funestas predicciones se cumplieron, afectando a los consumidores y a las empresas de un modo que todavía se siente hoy.

Sin embargo, Trump no se inmutó en ambos casos, y siguió adelante a pesar de las advertencias de que su estrategia podría producir daños económicos perdurables, e incluso provocar una recesión mundial.

"Se trata de una convulsión muy preocupante para los consumidores, que han sido la fuerza motriz de la economía", dijo Tim Mahedy, economista jefe de la empresa de investigación Access/Macro, quien trabajó en el Banco de la Reserva Federal de San Francisco.

Señaló que el gasto de los consumidores, que impulsa aproximadamente el 70 por ciento del crecimiento económico en Estados Unidos, fue el único sector que creció durante la mayor parte del año pasado. Ahora que los estadounidenses han agotado sus ahorros, dijo Mahedy, la crisis energética "está realmente golpeando en un mal momento".

"Me preocupa mucho que esto pueda llevarnos a una recesión si persiste", dijo.

El modo exacto en que la guerra repercutirá en la economía mundial dependerá sobre todo de un factor: su duración. Esto se debe a que el conflicto ha obstruido la navegación en el golfo Pérsico, lo que ha paralizado buena parte parte del petróleo y el gas del mundo. Cuanto más dure el ritmo desacelerado, las consecuencias serán más graves, aunque el gobierno estadounidense ha señalado que cree que los cargamentos podrían reanudarse pronto.

"Creo que no falta mucho para que se reanude con mayor regularidad el tráfico de barcos por el estrecho de Ormuz", dijo Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, en una entrevista el domingo en el programa State of the Union de CNN.

Si los ataques estadounidenses contra Irán concluyen en unas semanas, la mayoría de los economistas creen que el alza de los precios del gas y otras perturbaciones pueden ser efímeras. Pero eso no significa que la guerra no vaya a acarrear consecuencias difíciles, especialmente para los estadounidenses que ya están sufriendo repercusiones.

"Si se mantiene un precio del petróleo de 100 dólares por barril, el impacto más directo se notará en un menor gasto de los consumidores", dijo Bernard Yaros, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics. Añadió que los consumidores con ingresos bajos son los que tendrían la carga más pesada, porque la energía representa gran parte de su gasto mensual.

Sin embargo, si las hostilidades se prolongan por muchos meses, el daño a la economía mundial podría ser más marcado. En el peor de los casos, el petróleo podría mantenerse arriba de los 100 dólares por barril, lo que tendría graves repercusiones que encarecerían los productos y ralentizarían el crecimiento mundial, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.

Un conflicto prolongado podría hacer que la inflación aumentara en todo el mundo unos dos puntos porcentuales más rápido de lo que lo habría hecho de otro modo, estimó. En Estados Unidos, eso significa que la inflación podría superar el 4 por ciento este año. El aumento de los precios coincidiría con una desaceleración que podría desencadenar una recesión y deprimir la producción total estadounidense. El producto interno bruto del país, una medida de esa producción, crecería solamente un 1,6 por ciento en 2026, en comparación con el 2,4 por ciento previsto inicialmente, según Daco.

Estos nuevos riesgos han surgido en un momento desconcertante de la economía estadounidense, que sigue creciendo mientras los precios son altos y el mercado laboral muestra nuevos signos de debilidad. Las fuerzas en pugna son el resultado de factores como el meteórico ascenso de la inteligencia artificial y las políticas de Trump, como sus elevados aranceles y las deportaciones masivas.

"Este gobierno es una secuencia de choques de suministro", dijo Mahedy. "Esto se suma a otros dos choques de suministro muy significativos, los aranceles y la política de migración".

A pesar de estas advertencias, el gobierno de Trump se ha mantenido optimista sobre el ritmo de la guerra con Irán. Trump, cuando se le preguntó este fin de semana si le preocupaba la subida del precio de la gasolina, dijo a los periodistas: "No. Se trata de una breve incursión en algo que debería haberse hecho desde hace 47 años. Ningún presidente tuvo las agallas de hacerlo".

Pero Trump tampoco ha descartado el despliegue de soldados al país, lo que sería una escalada dramática de los combates. Con una definición cambiante de lo que podría convertir la operación en un éxito, el presidente ha tomado algunas medidas para aislar a los estadounidenses de las consecuencias económicas.

La semana pasada, el gobierno estadounidense dijo que ofrecería protección y seguros limitados a los buques petroleros que recorren el golfo Pérsico. El Departamento del Tesoro empezó a tomar medidas que podrían permitir la venta del petróleo ruso sancionado a otros países, incluida India.

La eliminación de estas sanciones, que se reforzaron recientemente en respuesta a la invasión rusa en Ucrania, significó un giro drástico para Trump, quien anteriormente había amenazado con imponer aranceles fulminantes a los países que compraran energía rusa. También supuso un esfuerzo por reforzar el suministro de petróleo, aun cuando los principales asesores del presidente insistieron en que no recurrirían a las reservas estadounidenses para atenuar las tensiones del mercado.

"Desde mis primeras sesiones informativas sobre lo que iba a suceder y cómo iba a afectar a la economía, está avanzando mucho más rápido y ha tenido mucho más éxito de lo que esperaba solo con escuchar las sesiones", dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, en la CNBC la semana pasada.

"Creo que, en resumidas cuentas, ahora mismo hay cierta alteración", dijo, "pero en la Casa Blanca tenemos la vista puesta en el panorama".

