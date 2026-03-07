México anuncia medidas de seguridad para el Mundial

Las autoridades anunciaron un despliegue masivo de fuerzas de seguridad de cara al evento deportivo más grande del mundo, luego de que la violencia reciente generara preocupaciones por la seguridad de millones de aficionados.

El viernes, las autoridades mexicanas anunciaron un plan para desplegar 100.000 fuerzas de seguridad este verano en un esfuerzo por estabilizar el país y salvaguardar el torneo de la Copa del Mundo de este año tras el asesinato de un alto dirigente de un cártel.

La amplia movilización es una respuesta directa al aumento de la violencia de los cárteles en todo el país que estalló hace casi dos semanas en represalia por la muerte del capo y que ha alimentado el escepticismo sobre si México puede proteger a los millones de aficionados que se espera que asistan al evento deportivo más grande del mundo.

El general Román Villalvazo, el líder militar mexicano que supervisará las operaciones de seguridad del país para la Copa Mundial, expuso los planes de seguridad durante una conferencia de prensa realizada el viernes por la mañana.

En total, el gobierno mexicano señaló que contaría con alrededor de 100.000 miembros de las fuerzas de seguridad procedentes del ejército, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de empresas de seguridad privadas. Las fuerzas se concentrarán en gran medida en las tres ciudades sede --Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey-- y se complementarán con unos 200 perros policía entrenados para detectar explosivos.

El gobierno también desplegará más de 2100 vehículos militares, 24 aviones y 33 drones, dijo Villalvazo, y añadió que las autoridades mexicanas establecerán perímetros de seguridad alrededor de puntos de interés en lugares como Guadalajara, incluidos su aeropuerto y su estadio.

"Como ven, estamos preparadísimos para el Mundial", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa.

Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, es el bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo que alguna vez encabezó Rubén Oseguera Cervantes, el capo conocido como el Mencho, quien murió el 22 de febrero en una operación militar mexicana.

Tras su muerte, grupos armados desataron una oleada de violencia en 20 de los 32 estados de México, atacando a las fuerzas de seguridad, bloqueando carreteras e incendiando comercios y vehículos. Al menos 62 personas murieron.

Desde entonces, algunos turistas y selecciones nacionales de fútbol que tienen previsto jugar en México han expresado preocupación por viajar al país.

El Mundial "representa un hecho sin precedentes", dijo Villalvazo, lo que obligará al gobierno mexicano a hacer frente a cualquier amenaza para la seguridad nacional y "mostrar un México confiable, seguro, organizado".

Las fuerzas de seguridad mexicanas comenzaron un entrenamiento especializado en enero, dijo, y planeaban realizar ejercicios este mes.

El Mundial tendrá como anfitriones a Estados Unidos, Canadá y México.

En México se jugarán 13 partidos de la Copa Mundial: cinco en Ciudad de México, la capital, cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalajara. El país será el primero en ser anfitrión de la Copa Mundial tres veces. El torneo, de cinco semanas de duración, comenzará el 11 de junio, cuando la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en Ciudad de México.

Antes de eso, este mes, se realizarán cuatro partidos de clasificación en Monterrey y Guadalajara.

Funcionarios mexicanos y de la FIFA han tratado de proyectar calma y han insistido en que el Mundial de México no estaba en peligro.

La FIFA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes. Sin embargo, después del asesinato de Oseguera, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que su organización tenía "total confianza" en México y en el gobierno de Sheinbaum.

El miércoles, funcionarios mexicanos del gobierno federal y de las tres ciudades sedes se reunieron con representantes de la FIFA para coordinar los planes de seguridad.

México, que ya se encuentra entre los 10 países más visitados del mundo, recibió casi 50 millones de turistas internacionales el año pasado. Las autoridades dicen que esperan cerca de 5,5 millones de visitantes para la Copa del Mundo.

Por ello, las autoridades mexicanas han lanzado campañas publicitarias para promover la seguridad y combatir la desinformación.

Las oficinas de turismo de los estados de Guerrero, Jalisco y Quintana Roo --en este último se encuentran destinos de playa como Cancún, Playa del Carmen y Tulum-- han estado publicando videos testimoniales de turistas que hablan de lo seguros que se sintieron en los días que siguieron al asesinato de Oseguera.

"Algo ocurrió", dijo Michelle Fridman, secretaria de Turismo del estado de Jalisco, en una entrevista realizada la semana pasada. "No lo estamos negando, y entendemos el desconcierto que genera un incidente inusual como este, porque no es algo que ocurra cotidianamente".

Sin embargo, dijo, la respuesta del gobierno fue rápida y la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México levantó sus restricciones de viaje tres días después.

"Estamos obviamente esperando recuperar la confianza de las personas", dijo Fridman.

James Wagner cubre noticias y cultura en América Latina para el Times. Radica en Ciudad de México.