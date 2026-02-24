Nick Reiner se declara no culpable de los asesinatos de Rob y Michele Reiner, sus padres

Reiner, que tiene la cabeza rapada y vestía un uniforme marrón de presidiario, dijo 'Sí' con voz clara cuando el juez le preguntó si renunciaba a su derecho a un juicio rápido.

Nick Reiner, el hijo menor del director de Hollywood Rob Reiner y Michele Singer Reiner, se declaró no culpable el lunes del asesinato de sus padres, más de dos meses después de que fueron descubiertos muertos a puñaladas en el interior de su casa de Los Ángeles.

Con la declaración, los abogados de Reiner se ocuparon de lo que era esencialmente una formalidad legal y trasladaron al futuro la discusión sobre la defensa de su cliente. No es infrecuente que los abogados presenten inicialmente una declaración de no culpabilidad solo para modificarla posteriormente. Todo el procedimiento del lunes solo duró unos minutos.

Reiner, que tiene la cabeza rapada y vestía un uniforme marrón de presidiario, dijo "Sí" con voz clara cuando el juez le preguntó si renunciaba a su derecho a un juicio rápido.

El juez fijó el 29 de abril como el día en que los abogados intentarán fijar una audiencia preliminar. Pero los fiscales advirtieron que podría llevar más tiempo porque los abogados deben examinar las pruebas y esperar más información, como un informe del Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles.

Kimberly Greene, abogada de Reiner de la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles, no se dirigió a los medios de comunicación ni aclaró una posible estrategia de defensa. Nathan J. Hochman, fiscal del condado de Los Ángeles, dijo a los periodistas tras la audiencia que "el caso va por buen camino", pero no aceptó preguntas.

Reiner fue acusado en diciembre de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, quienes fueron encontrados en su casa del vecindario de Brentwood de Los Ángeles.

Los cargos conllevan lo que se conoce como "circunstancias especiales", que podrían añadir tiempo a la condena si Reiner es declarado culpable. Se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte.

El lunes, Hochman dijo que su oficina seguía el proceso para determinar si pediría la pena de muerte.

Tras la detención de Reiner el 14 de diciembre, se contrató a Alan Jackson, destacado abogado penalista, para que lo representara. Pero tras consultar con la juez en su despacho en una vista celebrada en enero, Jackson se retiró del caso sin dar apenas explicaciones. La juez, Theresa McGonigle, asignó entonces el caso a Greene.

Los fiscales y la policía han dado pocos detalles sobre lo que creen que condujo a los asesinatos y cuál podría ser el móvil. La juez ha dictado una orden de protección, que prohíbe a los fiscales o a los abogados defensores divulgar públicamente cualquier material de prueba.

The New York Times ha informado que Reiner padece una grave enfermedad mental. Se le ha diagnosticado esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo en distintos momentos, y en 2020 fue sometido a una tutela de salud mental de un año de duración, lo que subraya la gravedad de los problemas de salud mental que ha enfrentado en los últimos años, según personas familiarizadas con la situación. Una de esas personas dijo al Times que Reiner había tenido problemas en las semanas previas a su detención con un cambio en su medicación.

Al anunciar los cargos de asesinato el año pasado, Hochman dijo a los periodistas que el caso sería especialmente difícil de enjuiciar debido a la intimidad entre las víctimas y el acusado.

"Estos casos, en los que están implicados familiares, son algunos de los más difíciles y desgarradores a los que se enfrenta nuestra oficina", dijo Hochman.

Tim Arango colaboró con reportería.

Jill Cowan es una reportera del Times radicada en Los Ángeles, cubre las fuerzas que dan forma a la vida en el sur de California y en todo el estado.

Matt Stevens es un reportero del Times que escribe sobre arte y cultura desde Los Ángeles.

