Las fuerzas de seguridad rastrearon al Mencho al seguir a su pareja, según las autoridades

Altos mandos de seguridad revelaron detalles de la operación que condujo a la muerte del líder del cártel de la droga más buscado de México.

Para encontrar al capo más buscado de México, dijeron los agentes de seguridad, no siguieron el rastro del dinero ni el de las drogas. En su lugar, dijeron que siguieron a su pareja.

Fue ella, dijeron las autoridades, quien los condujo a la sierra boscosa del estado de Jalisco, a la cabaña donde Nemesio Oseguera Cervantes --el líder de un cártel, conocido como el Mencho-- se escondía desde al menos el viernes.

Con velocidad se puso en marcha un plan de alto riesgo para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, un hombre considerado desde hace tiempo una de las figuras criminales más despiadadas del país, dijeron el lunes funcionarios mexicanos durante una conferencia de prensa.

La operación culminó en un cruento tiroteo en el que murieron varios presuntos miembros del cártel y, el domingo por la mañana, Oseguera estaba muerto tras resultar herido de gravedad en un enfrentamiento con las autoridades mexicanas, dijo el gobierno.

En cuanto se hizo pública la noticia de su muerte, México estalló.

La asombrosa operación parece ser una importante victoria en la nueva ofensiva de México contra los cárteles de la droga, que podría ayudar a reducir la presión del presidente Donald Trump, quien ha amenazando con ataques en México contra los mismos grupos criminales. Pero también sumió al país en el caos, ya que los grupos armados tomaron represalias en 20 de los 32 estados del país. Atacaron a las fuerzas de seguridad, bloquearon carreteras e incendiaron supermercados, bancos y vehículos. En total murieron al menos 62 personas.

Las líneas aéreas y las compañías de autobuses cancelaron rutas, lo que dejó atrapados a viajeros, entre ellos miles de turistas en destinos de playa como Puerto Vallarta, una importante ciudad turística de la costa del Pacífico mexicano. Se les pidió que se refugiaran en el lugar mientras observaban las columnas de humo que salían de la ciudad.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México, describió con cierto detalle el relato del gobierno sobre la incursión durante la conferencia de prensa del lunes, con la voz entrecortada al hablar de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida en las operaciones del domingo.

"Cumplieron su misión", dijo. "¿Qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano".

El lunes por la tarde, el orden parecía haberse restablecido en gran medida en todo el país.

En su conferencia matutina diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los bloqueos en las carreteras habían sido despejados. Pero el ambiente seguía siendo tenso en algunas partes del país. Las escuelas y los comercios permanecieron cerrados en algunas de las zonas más afectadas, y muchos residentes se quedaron en casa.

"Lo más importante, en este momento, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México", dijo Sheinbaum.

Oseguera formó el cártel de Jalisco hace poco más de 15 años, tras separarse del cártel rival de Sinaloa. Las actividades del cártel incluyen el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el tráfico de migrantes, y Oseguera tenía fama de atacar a las fuerzas de seguridad y aterrorizar a las comunidades. El Departamento de Estado estadounidense ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

La muerte de Oseguera es la primera vez en los últimos años que el ejército mexicano mata a un alto dirigente de un cártel en el país.

La operación comenzó el viernes, cuando funcionarios de inteligencia mexicanos siguieron la pista de un hombre cercano a una de las "parejas sentimentales" de Oseguera, como la describió el general Trevilla. Dijo que el hombre había llevado a la mujer a ver a Oseguera a Tapalpa, estado de Jalisco, la ciudad colonial en la sierra cerca del bastión del cártel.

Al día siguiente, la mujer abandonó la cabaña, pero Oseguera se quedó con su equipo de seguridad, dijo Trevilla. Las fuerzas especiales mexicanas empezaron entonces a planear su captura.

Se trasladaron a la pequeña ciudad de Tapalpa el domingo temprano. Una vez que las fuerzas se hicieron visibles, Trevilla dijo que Oseguera huyó, mientras iniciaba un enfrentamiento entre los soldados y el equipo de seguridad del líder del cártel.

Sus socios tenían una "gran cantidad de armamento", dijo Trevilla, señalando que las fuerzas armadas encontraron siete armas largas y dos lanzacohetes. "Fue un ataque muy violento", añadió. Las autoridades mexicanas contraatacaron y ocho presuntos miembros del cártel murieron.

Las fuerzas especiales mexicanas rastrearon entonces a Oseguera y a otro grupo de sus socios hasta una zona boscosa cercana, dijo Trevilla. "Lo ubican oculto entre la maleza", dijo el general.

El general Trevilla dijo que el grupo de Oseguera tenía un lanzacohetes que también se había utilizado en 2015 para derribar un helicóptero militar en otro lugar del estado de Jalisco, que causó la muerte de nueve miembros de las fuerzas de seguridad que buscaban al líder del cártel. Dijo que las autoridades mexicanas les impidieron utilizarlo esta vez, pero que los socios de Oseguera consiguieron dañar un helicóptero militar cercano, que realizó un aterrizaje de emergencia.

Cuando ambas partes intercambiaron disparos, Oseguera y dos de sus guardias resultaron gravemente heridos. Finalmente, las fuerzas de seguridad encontraron al grupo y lo trasladaron en helicóptero.

Pero Oseguera y sus dos guardias murieron mientras eran trasladados a un centro médico de Guadalajara, dijo Trevilla. Sus cuerpos fueron finalmente enviados a Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa del lunes, Sheinbaum recordó en voz baja a Trevilla que no diera muchos detalles sobre la información de inteligencia relativa a Oseguera y su círculo cercano. El general señaló que, aunque las autoridades mexicanas encabezaron la información sobre el socio de Oseguera y su equipo, la información adicional proporcionada por las autoridades estadounidenses ayudó a determinar su ubicación exacta.

"Hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos, y es importantísimo ese intercambio de información", dijo, refiriéndose al mando militar de Estados Unidos en América del Norte.

En total, las autoridades mexicanas dijeron que habían detenido a 70 personas y que habían muerto 34 presuntos miembros de cárteles en el caos desatado el domingo por distintas partes del país, mientras que 25 miembros de la guardia nacional estaban entre los fallecidos. Los medios de comunicación mexicanos informaron de que una civil que perdió la vida era una mujer embarazada que había quedado atrapada en un tiroteo.

Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa, dijo en una entrevista el lunes que no sabía que el líder del cártel se alojaba allí. La localidad es un destino turístico para quienes buscan una escapada a una cabaña o practicar senderismo en el bosque, dijo.

Morales Díaz dijo que hacia las 7 a. m. del domingo se percató de la presencia de siete helicópteros, dos drones y una avioneta, por lo que se puso en contacto con las autoridades estatales para averiguar qué estaba ocurriendo. Dijo que en ese momento no sabía que se trataba del operativo militar contra Oseguera.

"Resulta impresionante esta situación", dijo, y señaló que su municipio todavía tenía cuatro carreteras bloqueadas por escombros y vehículos quemados al mediodía del lunes. "No nos gusta y no quisiéramos que hubiera ocurrido algo así en nuestro municipio, pero son cosas que están fuera de nuestro alcance".

Miriam Castillo y Cyntia Barrera Díaz colaboraron con reportería desde Ciudad de México.

James Wagner cubre noticias y cultura en América Latina para el Times. Radica en Ciudad de México.

